A che ora Sinner-Alcaraz, Finale US Open 2025: orario, tv, programma in chiaro, streaming

Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis, in programma domenica 7 settembre sull’Arthur Ashe Stadium, a partire dalle ore 20.00 italiane.

La finale tra l’azzurro e l’iberico è l’unico match in programma nell’intera giornata: tutti gli altri tabelloni ancora in essere, infatti, si esauriranno sabato 6 settembre. Sinner raggiunge la quarta finale Slam del 2025: per la terza volta l’ultimo atto sarà contro lo spagnolo. Finora Alcaraz ha vinto al Roland Garros, Sinner a Wimbledon.

Il match degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della finale.

CALENDARIO US OPEN 2025

Domenica 7 settembre – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 20.00 italiane – Finale singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 1) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTenniX.

Diretta live testuale: OA Sport.