A che ora Paolini-Kenin, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Domani, domenica 28 settembre, Jasmine Paolini affronterà l’americana Sofia Kenin nel terzo turno del torneo WTA1000 di Pechino. Sul cemento cinese, la toscana se la vedrà contro una tennista dal nobile passato contro cui ha sempre fatto molta fatica per le sue caratteristiche di gioco.

L’azzurra sarà chiamata a una prestazione di alto livello, sulla falsariga di quanto è accaduto in BJK Cup. Paolini, infatti, è stata la protagonista della settimana a Shenzhen, trascinando letteralmente le azzurre alla conquista del secondo titolo consecutivo di campionesse del mondo. Sontuosa la prestazione di Jas contro l’americana Jessica Pegula.

Si spera che le risorse fisiche e mentali a propria disposizione siano sufficienti per fronteggiare una tennista come Kenin molto dotata dal punto di vista atletico e in grado di coprire il campo come poche. Paolini dovrà avere tanta pazienza e non farsi prendere dalla smania di spaccare la palla, come si suol dire in gergo.

La partita tra Jasmine Paoline e l’americana Sofia Kenin, valida per il terzo turno del WTA1000 di Pechino (Cina), andrà in scena domani e sarà la terza sfida sul Centrale. La trasmissione televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203) oppure Sky Sport Max (206); SuperTennis HD in chiaro; in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennix su piattaforme a pagamento; in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-KENIN WTA PECHINO 2025

Domenica 28 settembre

CAPITAL GROUP DIAMOND – Inizio ore 05.00 italiane

Flavio Cobolli vs Learner Tien

Non prima delle 07.00 italiane

Leylah Fernandez vs Coco Gauff

A seguire

Jasmine Paolini vs Sofia Kenin

Non prima delle 13.00 italiane

Corentin Moutet vs Alexander Zverev

A seguire

Shuai Zhang vs Amanda Anisimova

PROGRAMMA PAOLINI-KENIN WTA PECHINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (206); SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport