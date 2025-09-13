A che ora Nadia Battocletti oggi nei 10000 metri ai Mondiali: programma, avversarie, tv, streaming

Nadia Battocletti sarà una delle punte di diamante dell’Italia in occasione della giornata d’apertura dei Campionati Mondiali 2025 di atletica. Allo Stadio Nazionale di Tokyo la fuoriclasse azzurra prenderà parte alla gara secca sulla distanza dei 10.000 metri con il sogno di conquistare la prima medaglia della carriera in una rassegna iridata assoluta.

La vice-campionessa olimpica in carica ha già un palmarès impressionante a soli 25 anni, soprattutto a livello continentale con i quattro titoli europei ottenuti nell’ultimo biennio su tre superfici diverse, ma servirà una grande impresa per tenere testa alle migliori africane e soprattutto alla favorita keniana Beatrice Chebet, detentrice del record mondiale. La trentina può comunque rivestire un ruolo da outsider di lusso ed in caso di gara tattica potrebbe davvero sognare il podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming dei 10.000 metri donne con Nadia Battocletti ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

A CHE ORA NADIA BATTOCLETTI OGGI NEI 10000 METRI AI MONDIALI

Sabato 13 settembre

14.30 10.000 metri femminile, con Nadia Battocletti – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.