Quando corre Nadia Battocletti oggi, Mondiali atletica 2025: orario finale 5000 metri, tv, streaming

Nadia Battocletti è pronta ad affrontare una delle sfide più complicate della sua carriera, andando a caccia di un posto sul podio nella finale dei 5000 metri ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025. La stella del mezzofondo italiano ha già realizzato una vera impresa aggiudicandosi l’argento iridato sui 10.000 metri, ma a questo punto l’obiettivo è quello di andare a medaglia anche sulla distanza più breve.

LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 12.00

La 25enne trentina spera di migliorare il quarto posto olimpico di Parigi nei 5000, dopo aver ben figurato in batteria dimostrando uno stato di forma ottimale. Battocletti è consapevole di essere probabilmente la terza forza in campo in un eventuale arrivo di gruppo allo sprint conclusivo dietro alle formidabili keniane Beatrice Chebet (oro nei 10.000) e Faith Kipyegon (prima nei 1500), mentre lo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui dovesse venire fuori una finale a ritmi elevati. Le altre avversarie più temibili per la nativa di Cles sono la keniana Agnes Ngetich e le etiopi Gudaf Tsegay e Medina Eisa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della finale dei 5000 metri donne con Nadia Battocletti ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

A CHE ORA NADIA BATTOCLETTI OGGI IN FINALE NEI 5000 METRI AI MONDIALI

Sabato 20 settembre

14.29 Finale 5000 metri donne, con Nadia Battocletti – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.