A che ora Musetti-Tabilo oggi, Finale ATP Chengdu 2025: orario, canale tv, streaming

Lorenzo Musetti torna in campo quest’oggi per il quarto giorno consecutivo e sfida Alejandro Tabilo in occasione della Finale dell’ATP 250 di Chengdu 2025. Lo swing asiatico si è aperto positivamente per il numero 2 d’Italia, che sta confermando le buone sensazioni emerse a Flushing Meadows vincendo tre partite di fila anche sul cemento cinese e mettendo in cascina punti preziosi in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino.

In tal senso la partita odierna sarà molto importante per il 23enne toscano, che in caso di successo guadagnerebbe altri 85 punti consolidando il suo settimo posto nella Race e portandosi a +615 su Felix Auger-Aliassime, virtualmente primo degli esclusi (considerando lo stop di Jack Draper per infortuno fino al termine della stagione). Nessun precedente tra Musetti e Tabilo, con il mancino cileno ex n.19 al mondo (attualmente fuori dalla top100) che ha raggiunto l’ultimo atto a Chengdu partendo dalle qualificazioni dopo una lunga crisi di risultati provocata anche da alcuni infortuni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Tabilo, finale del torneo ATP 250 di Chengdu. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-TABILO FINALE CHENGDU 2025

Martedì 23 settembre

Center Court – Inizio alle ore 10.00 italiane

Frantzen/Haase vs Kirkov/Stevens

A seguire, ma non prima delle 13.00 italiane

Lorenzo Musetti vs Alejandro Tabilo

PROGRAMMA MUSETTI-TABILO FINALE CHENGDU 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.