A che ora Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti tornerà in campo domani dopo la grande delusione della finale persa a Chengdu contro il cileno Alejandro Tabilo. Il digiuno senza vittorie di tornei prosegue per il toscano, ma il tennis gli offrirà una nuova opportunità. A Pechino il carrarino vorrà farsi valere, affrontando all’esordio il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

L’azzurro si augura di ritrovare in fretta le giuste motivazioni. Non sarà una sfida semplice al cospetto di un big Server come il transalpino. Lorenzo dovrà avere le necessaria attenzione al servizio e in risposta per disinnescare il tennis del suo avversario.

Francese che Musetti ha affrontato all’esordio negli US Open di quest’anno. Un riferimento abbastanza recente quindi per il giocatore italiano, che vorrà quindi replicare quanto visto a New York. L’aspetto mentale, in questo contesto, sarà fondamentale.

La partita tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard, valida per il primo turno dell’ATP500 di Pechino (Cina), andrà in scena domani (venerdì 26 settembre) e sarà l’ultima sul campo principale, il cui programma prenderà il via alle 05.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205) a pagamento e in chiaro su SuperTennis HD; in streaming sulle piattaforme a pagamento SkyGo, NOW, SuperTennix e in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-MPETSHI PERRICARD ATP PECHINO 2025

Venerdì 26 settembre

LOTUS – Inizio alle ore 05.00 italiane

A. Rublev vs F. Cobolli

Non prima delle 07.00 italiane

E. Rybakina vs C. McNally

A seguire

J. Paolini vs A. Sevastova

A seguire

K. Boulter vs A. Anisimova

Non prima delle 13.00 italiane

G. Mpetshi Perricard vs L. Musetti

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205); SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta Live testuale: OA Sport.