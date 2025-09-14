A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP San Marino 2025

Il Gran Premio di San Marino di MotoGP si svolgerà nel primo pomeriggio di domenica 14 settembre. La gara della classe regina sarà preceduta dalle analoghe competizioni di Moto3 (tarda mattinata) e della Moto2 (a ridosso del pranzo). Sarà l’ultima volta con orari canonici, perché dopo questo round, il Motomondiale si trasferirà in Estremo Oriente.

La pista di Misano Adriatico storicamente si presta a qualsiasi soluzione. Lo dimostra il fatto che qui le affermazioni consecutive sono una rarità e nell’ultimo lustro abbiano primeggiato ben sei centauri differenti su otto gare di MotoGP! Peraltro, i tre double header disputati tra il 2020 e il 2024 hanno sempre partorito risultati diversi tra la prima e la seconda gara.

Nel 2024, nella classe regina si imposero Marc Marquez (GP San Marino) ed Enea Bastianini (GP Emilia Romagna). In Moto2 festeggiarono prima Ai Ogura e poi Celestino Vietti, mentre in Moto3 primeggiarono Angel Piqueras e David Alonso. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, se non si potrà essere in loco, non resta che seguire il GP di San Marino in TV!

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 14 settembre

Ore 11:00 Moto3, Gara a Misano Adriatico (ITA) – Diretta in chiaro.

Ore 12:15 Moto2, Gara a Misano Adriatico (ITA) – Diretta in chiaro.

Ore 14:00 MotoGP, Gara a Misano Adriatico (ITA) – Diretta in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP SAN MARINO 2025 OGGI

TV IN CHIARO – L’appuntamento di Misano è il quinto dei sei per i quali, nel 2025, il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente e in diretta le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Non vi sarà modo di seguire il warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare romagnole. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento sammarinese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Marino, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 14 settembre

Ore 09:40 MotoGP , Warm Up a Misano Adriatico (ITA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 11:00 Moto3, Gara a Misano Adriatico (ITA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 12:15 Moto2, Gara a Misano Adriatico (ITA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 14:00 MotoGP, Gara a Misano Adriatico (ITA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)