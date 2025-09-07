A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Italia 2025: programma gara in chiaro

Il Gran Premio di Italia 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio di domenica 7 settembre. Sarà la settantaseiesima edizione iridata dell’appuntamento, sempre presente nel calendario del Circus. Solo il GP di Gran Bretagna gode del medesimo status. Monza ha però il privilegio di essere la pista più frequentata nella storia della F1.

Dal 1950 a oggi, l’autodromo brianzolo è stato assente solo nel 1980, quando erano in corso cruciali ammodernamenti strutturali. Dunque, oggi Monza ospiterà la 75ma gara valida per il Mondiale. Solo Montecarlo (71) ha superato le settanta presenze in calendario, mentre Silverstone è in “terza posizione” con 60.

Nel 2024 si assistette al trionfo di Charles Leclerc e della Ferrari, capaci di realizzare un vero e proprio capolavoro strategico ai danni delle McLaren, più rapide ma anche più esigenti con gli pneumatici. La gestione delle gomme da parte del monegasco consentì di evitare un pit-stop e beffare le vetture color papaya. Cosa accadrà nel 2025? Se non si potrà essere in loco, ecco come seguire il GP d’Italia in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 7 settembre

Ore 15.00 F1, Gara – Diretta tv in chiaro.

GUIDA TV GP ITALIA F1 2025

TV IN CHIARO – Trattandosi di un appuntamento programmato nel nostro Paese, è stata garantita la copertura in chiaro e in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente il Gran Premio di Italia.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Monza. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento brianzolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in diretta, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Italia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP ITALIA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 7 settembre

Ore 15:00 F1, Gara (53 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).