A che ora Italia-Olanda oggi, Europei baseball 2025: orario finale, tv, programma, streaming

Italia, eccoci qua. La squadra azzurra ritrova dopo sei anni la finale degli Europei di baseball, un appuntamento che era stato spesso tradizionale, ma che negli ultimi anni era mancato più del dovuto per varie ragioni.

Per la squadra azzurra in finale ci sarà la tradizionale squadra rivale, quella dei Paesi Bassi (chiamati popolarmente Olanda). Sarà la ventisettesima volta su 38 (con questa) edizioni in cui l’ultimo atto se lo disputeranno le due dominatrici storiche del panorama continentale. L’ultima vittoria azzurra si ebbe proprio a Rotterdam, nel 2012. E questa può essere l’occasione di tentare l’assalto all’undicesima vittoria.

La finale degli Europei di baseball tra Italia e Olanda si giocherà alle ore 19:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su baseballeurope.tv (dietro abbonamento: 29,99 euro per l’intera rassegna, 7,99 per la singola partita). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA, FINALE EUROPEI BASEBALL 2025 OGGI

Sabato 27 settembre

Ore 19:30 Italia-Olanda

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv (dietro abbonamento)

Diretta Live testuale: OA Sport