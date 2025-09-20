A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 21 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Domenica 21 settembre andrà in scena la nona giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) si conclude la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione delle ultime medaglie. Nella notte italiana ci sarà spazio per alcune prove del decathlon, poi a partire dalle ore il grande finale con la sessione che chiuderà la manifestazione.

Si assegneranno nove titoli: salto in alto femminile, 800 metri femminile, 5000 metri maschile, lancio del disco maschile, decathlon, 4×100 maschile e femminile, 4×400 maschile e femminile. L’Italia potrà essere presente soltanto con le staffette, le cui batterie sono in programma nella giornata di sabato 20 settembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (domenica 21 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 nella sessione notturna, su RaiSportHD dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 21 SETTEMBRE

Domenica 21 settembre

02.05 Decathlon, 110 ostacoli

02.55 Decathlon, lancio del disco

04.35 Decathlon, salto con l’asta

10.35 Decathlon, tiro del giavellotto

12.05 Salto in alto (femminile), finale

12.35 800 metri (femminile), finale

12.47 5000 metri (maschile), finale

13.10 Lancio del disco (maschile), finale

13.20 4×400 maschile, finale

13.35 4×400 femminile, finale

13.49 Decathlon, 1500 metri

14.06 4×100 femminile, finale

14.20 4×100 maschile, finale

ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 21 SETTEMBRE

Domenica 21 settembre

13.35 4×400 femminile, finale: eventuale Italia (formazione da definire)

14.06 4×100 femminile, finale: eventuale Italia (formazione da definire)

14.20 4×100 maschile, finale: eventuale Italia (formazione da definire)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la sessione notturna; RaiSportHD dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.