A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 20 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara
Sabato 20 settembre andrà in scena l’ottava giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si tornerà a gareggiare nella notte italiana come era successo nei primi tre giorni della competizione e poi spazio alla consueta sessione al via a mezzogiorno, complessivamente si assegneranno ben sei titoli: le due 20 km di marcia, l’eptathlon, 800 metri maschile, tiro del giavellotto e getto del peso per le donne.
L’Italia si gioca delle carte pesanti: Nadia Battocletti andrà a caccia di una medaglia sui 5.000 metri dopo aver conquistato l’argento sulla doppia distanza; Antonella Palmisano cercherà il colpaccio nella 20 km di marcia dopo l’argento nella 35 km; Francesco Fortunato proverà a stupire nella 20 km. Grande attesa anche per le batterie delle staffette (4×100 maschile e femminile, 4×400 femminile), Sveva Gerevini completerà la propria fatica nell’eptathlon.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (sabato 20 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).
CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 20 SETTEMBRE
Sabato 20 settembre
00.30 20 km di marcia (femminile)
02.00 Lancio del disco (maschile), qualificazioni
02.55 Decathlon, 100 metri
02.50 20 km di marcia (maschile)
03.00 Getto del peso (femminile), qualificazioni
03.05 Decathlon, salto in lungo
04.30 Eptathlon, salto in lungo
04.45 Decathlon, getto del peso
12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto
12.05 Decathlon, salto in alto
12.35 4×400 maschile, batterie
12.54 Getto del peso (femminile), finale
13.00 4×400 femminile, batterie
13.25 4×100 maschile, batterie
13.45 4×100 femminile, batterie
14.05 Tiro del giavellotto (femminile), finale
14.11 Eptathlon, 800 metri
14.29 5000 metri (femminile), finale
14.55 Decathlon, 400 metri
15.22 800 metri (maschile), finale
ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 20 SETTEMBRE
Sabato 20 settembre
00.30 20 km di marcia (femminile): Federica Curiazzi, Alexandrina Mihai, Antonella Palmisano
02.55 20 km di marcia (maschile): Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino
04.35 Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini
12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini
13.00 4×400 femminile, batterie: Italia (formazione da definire)
13.25 4×100 maschile, batterie: Italia (formazione da definire)
13.45 4×100 femminile, batterie: Italia (formazione da definire)
14.11 Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini
14.29 5000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.