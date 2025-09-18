Atletica
A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 19 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara
Venerdì 19 settembre andrà in scena la settima giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si gareggerà esclusivamente nella sessione serale, in programma a partire dalle ore 10.33 italiane: gli appassionati non dovranno alzarsi di notte per seguire le gare.
Riflettori puntati su Andy Diaz, che andrà a caccia di una medaglia nel salto triplo: il Campione del Mondo indoor sogna in grande, forte anche della miglior prestazione mondiale stagionale. Il fuoriclasse di origini cubane sarà affiancato in pedana da Andrea Dallavalle, mentre Sveva Gerevini incomincerà la sua avventura nell’eptathlon.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (venerdì 19 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).
CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 19 SETTEMBRE
Venerdì 19 settembre
10.33 Eptathlon, 100 ostacoli
11.20 Eptathlon, salto in alto
12.30 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni
13.00 5000 metri (maschile), batterie
13.30 Eptathlon, getto del peso
13.43 800 metri (femminile), semifinali
13.50 Salto triplo (maschile), finale
14.15 400 ostacoli (maschile), finale
14.27 400 ostacoli (femminile), finale
14.38 Eptathlon, 200 metri
15.06 200 metri (maschile), finale
15.22 200 metri (femminile), finale
ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 19 SETTEMBRE
Venerdì 19 settembre
10.33 Eptathlon, 100 ostacoli: Sveva Gerevini
11.20 Eptathlon, salto in alto: Sveva Gerevini
13.30 Eptathlon, getto del peso: Sveva Gerevini
13.43 800 metri (femminile), semifinali: eventuali Elena Bellò, Eloisa Coiro
13.50 Salto triplo (maschile), finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz
14.38 Eptathlon, 200 metri: Sveva Gerevini
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.