A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 19 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Venerdì 19 settembre andrà in scena la settima giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si gareggerà esclusivamente nella sessione serale, in programma a partire dalle ore 10.33 italiane: gli appassionati non dovranno alzarsi di notte per seguire le gare.

Riflettori puntati su Andy Diaz, che andrà a caccia di una medaglia nel salto triplo: il Campione del Mondo indoor sogna in grande, forte anche della miglior prestazione mondiale stagionale. Il fuoriclasse di origini cubane sarà affiancato in pedana da Andrea Dallavalle, mentre Sveva Gerevini incomincerà la sua avventura nell’eptathlon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (venerdì 19 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 19 SETTEMBRE

Venerdì 19 settembre

10.33 Eptathlon, 100 ostacoli

11.20 Eptathlon, salto in alto

12.30 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

13.00 5000 metri (maschile), batterie

13.30 Eptathlon, getto del peso

13.43 800 metri (femminile), semifinali

13.50 Salto triplo (maschile), finale

14.15 400 ostacoli (maschile), finale

14.27 400 ostacoli (femminile), finale

14.38 Eptathlon, 200 metri

15.06 200 metri (maschile), finale

15.22 200 metri (femminile), finale

ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 19 SETTEMBRE

Venerdì 19 settembre

10.33 Eptathlon, 100 ostacoli: Sveva Gerevini

11.20 Eptathlon, salto in alto: Sveva Gerevini

13.30 Eptathlon, getto del peso: Sveva Gerevini

13.43 800 metri (femminile), semifinali: eventuali Elena Bellò, Eloisa Coiro

13.50 Salto triplo (maschile), finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

14.38 Eptathlon, 200 metri: Sveva Gerevini

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.