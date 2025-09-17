A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 18 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Giovedì 18 settembre andrà in scena la sesta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si gareggerà esclusivamente nella sessione serale, in programma a partire dalle ore 12.05 italiane: gli appassionati non dovranno alzarsi di notte per seguire le gare.

Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che sarà impegnata nelle batterie dei 5.000 metri dopo aver conquistato l’argento sui 10.000 metri nella giornata di sabato. La trentina inizierà la rincorsa a un secondo alloro iridato, accompagnata da Federica Del Buono e Micol Majori. Grande attesa per Francesco Pernici nelle semifinali degli 800 metri dopo l’ottima impressione destata in batterie.

Il programma prevede anche le semifinali dei 200 metri: riusciranno a essere della partita Fausto Desalu, Filippo Tortu, Vittoria Fontana e Dalia Kaddari? Idea Pieroni e Asia Tavernini disputeranno le qualificazioni del salto in alto, mentre Elena Bellò ed Eloisa Coiro si cimenteranno nelle batterie degli 800 metri. Verranno assegnati i titoli nei 400 metri (uomini e donne), nel salto triplo femminile e nel tiro del giavellotto maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (giovedì 18 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 18 SETTEMBRE

Giovedì 18 settembre

12.05 5000 metri (femminile), batterie

12.15 Salto in alto (femminile), qualificazioni

12.23 Tiro del giavellotto (maschile), finale

12.58 800 metri (femminile), batterie

13.55 Salto triplo (femminile), finale

14.02 200 metri (maschile), semifinali

14.24 200 metri (femminile), semifinali

14.45 800 metri (maschile), semifinali

15.10 400 metri (maschile), finale

15.24 400 metri (femminile), finale

ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 18 SETTEMBRE

Giovedì 18 settembre

12.05 5000 metri (femminile), batterie: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori

12.15 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Idea Pieroni, Asia Tavernini

12.58 800 metri (femminile), batterie: Elena Bellò, Eloisa Coiro

14.02 200 metri (maschile), semifinali: eventuali Fausto Desalu, Filippo Tortu

14.24 200 metri (femminile), semifinali: eventuali Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

14.45 800 metri (maschile), semifinali: Francesco Pernici

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.