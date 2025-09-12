Atletica
A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 13 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara
Sabato 13 settembre incominceranno i Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) si apre la rassegna iridata con una prima giornata decisamente ricca e che assegnerà medaglie importanti. Si incomincerà alle ore 01.00 italiane con le due 35 km di marcia: Antonella Palmisano insegue il podio nella gara più lunga, dove vedremo all’opera anche Nicole Colombi, Eleonora Giorgi, Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi e Riccardo Orsoni.
Alle ore 03.55 ci sarà spazio per le qualificazioni del getto del peso maschile, con Leonardo Fabbri sotto i riflettori: il detentore della miglior prestazione mondiale stagionale, insieme a Zane Weir e Nick Ponzio, cercherà il pass per la finale in programma alle ore 14.10 e poi andrà a caccia di una medaglia dopo l’argento di due anni. Alle ore 04.55 le batterie della 4×400 mista, per decidere quali saranno le otto finaliste alle ore 15.20: l’Italia riuscirà a essere protagonista?
Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che alle ore 14.30 sarà impegnata sui 10.000 metri: dopo lo spettacolare argento conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024, la fuoriclasse trentina si rimetterà in gioco e sfiderà nuovamente le formidabili africane per regalarsi una nuova gioia. Grande attesa per Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, impegnati nelle batterie dei 100 metri. Larissa Iapichino incomincia la rincorsa verso una medaglia nel salto in lungo con le qualificazioni previste alle ore 11.30.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (sabato 13 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su RaiSportHD per la finestra 13.00-13.30, lasciando spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).
CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 13 SETTEMBRE
Sabato 13 settembre
01.00 35 km di marcia (maschile)
01.00 35 km di marcia (femminile)
02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni
03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni
04.23 100 metri (maschile), turno preliminare
04.55 4×400 (mista), batterie
11.05 3000 siepi (maschile), batterie
11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni
11.55 100 metri (femminile), batterie
12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni
12.50 1500 metri (femminile), batterie
13.35 100 metri (maschile), batterie
14.10 Getto del peso (maschile), finale
14.30 10.000 metri (femminile), finale
15.20 4×400 (mista), finale
ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 13 SETTEMBRE
Sabato 13 settembre
01.00 35 km di marcia (maschile): Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni
01.00 35 km di marcia (femminile): Nicole Colombi, Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano
02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Daisy Osakue
03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir
04.55 4×400 (mista), batterie: Italia (formazione da definire)
11.05 3000 siepi (maschile), batterie: Ala Zoghlami
11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino
11.55 100 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso
12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Simone Bertelli, Matteo Oliveri
12.50 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni
13.35 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs
14.10 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir
14.30 10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Elisa Palmero
15.20 4×400 (mista), finale: eventuale Italia (formazione da definire)
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.