A che ora Francia-Brasile oggi, Mondiali volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi giovedì 4 settembre (ore 12.00) si gioca Brasile-Francia, incontro valido per i quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. A Bangkok (Thailandia) prosegue la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata e va in scena la sfida inattesa alla vigilia: da una parte la corazzata verdeoro, tra le favorite per la conquista del trofeo iridato; dall’altra le sorprendenti transalpine, tornate su questo palcoscenico dopo mezzo secolo e prontamente entrate tra le migliori otto formazioni del Pianeta.

Si tratta di una replica del confronto già visto settimana scorsa nella fase a gironi, quando le Gallette si issarono sul 2-0 prima di subire la rimonta delle sudamericane. La Francia, che si è già resa protagonista di un’impresa eliminando la Cina, riuscirà in una nuova magia? La formazione guidata dalla capitana Cazaute e dalla bomber Ndiaye se la dovrà vedere contro il sodalizio della fuoriclasse Gabi, reduce dal successo in rimonta per 3-1 contro la Repubblica Dominicana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Brasile-Francia, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO BRASILE-FRANCIA, MONDIALI VOLLEY OGGI

Giovedì 4 settembre

Ore 12.00 Brasile vs Francia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA BRASILE-FRANCIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.