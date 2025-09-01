A che ora Errani/Paolini-Stollar/Wu oggi, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, lunedì 1° settembre, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno nuovamente in campo per affrontare negli ottavi di finale del torneo di doppio femminile degli US Open 2025 un altro ostacolo. Si tratta della coppia formata dalla cinese di Taipei Fang-Hsien Wu e dall’ungherese Fanny Stollar. Le campionesse olimpiche sono determinate nel dare un seguito a quanto visto, rafforzandosi il proprio status di n.1 del mondo a livello stagionale.

Finora percorso netto per le due tennista tricolori. All’esordio, le giocatrici del Bel Paese si sono imposte in due set contro il doppio composto dalla francese Lois Boisson e dalla tedesca Tatjana Maria per 6-3 7-5. Ieri c’è stato un successo ancor più netto, opposte alle due americane Peyton Stearns e McCartney Kessler sullo score di 6-4 6-1.

Il connubio tra Sarita e Jas sembra funzionare a meraviglia anche su una superficie che, storicamente, non è stata così ricca di soddisfazioni. Tuttavia, la lettura tattica di Errani e le capacità di ribattitrice da fondo di Paolini stanno un po’ facendo la differenza. Quest’oggi ci sarà una sfida contro delle specialiste e sarà interessante capire come le due italiane sapranno adattarsi.

La partita tra Errani/Paolini e Stollar/Wu, valida per gli ottavi di finale del torneo di doppio femminile degli US Open 2025, andrà in scena quest’oggi, lunedì 1° settembre. Il match è previsto sul campo 17 e sarà il quarto e ultimo nello schedule, il cui avvio è previsto alle ore 17.00 italiane. La copertura televisiva sarà offerta da SuperTennis e Sky Sport, con una definizione nei canali specifici legata alle esigenze di palinsesto. In streaming è prevista la trasmissione su supertennis.tv SuperTennix, SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ERRANI/PAOLINI – STOLLAR/WU US OPEN 2025

Lunedì 1° settembre (orari italiani)

Campo 17 – Ore: 17.00

Y. Xu / Z. Yang CHN vs T. Babos HUN / L. Stefani BRA

S. Aoyama JPN / Y. Wang CHN vs M. Andreeva / D. Shnaider

M. McDonalds / E. Quinn USA vs M. Granollers EPS / H. Zeballos ARG

F. Stollar HUN / F. H. Wu TPE vs S. Errani / J. Paolini ITA

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-STOLLAR/WU US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253 (da definire); SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport