A che ora corre Marcell Jacobs oggi, Mondiali atletica 2025: orario batteria, n. di corsia, tv, streaming

Marcell Jacobs farà il suo esordio ai Mondiali 2025 di atletica nella giornata di sabato 13 settembre, quando correrà la batteria dei 100 metri. L’appuntamento è alle ore 14.10 italiane (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi), quando si presenterà ai blocchi di partenza per prendere parte alla sesta di sette serie. Il velocista lombardo, che ha disputato soltanto un paio di gare in stagione, correrà in corsia 2 e andrà a caccia della qualificazione alla semifinale di domani.

Passeranno il turno i primi tre classificati di ogni serie e i tre migliori tempi di ripescaggio. Il nostro portacolori si sarà rimesso in forma? Avrà la capacità per farsi strada sulla pista di Tokyo dove quattro anni fa scrisse una pagina indelebile di storia? Riuscirà a riemergere da un momento di difficoltà e a battere nuovamente un colpo come successo alle Olimpiadi di Parigi 2024? I rivali della batteria saranno davvero pericolosi, si troverà a battagliare con avversari decisamente quotati.

Spiccano lo statunitense T’Mars McCallum (corsia 5, quest’anno capace di un superbo 9.83) e il britannico Zharnel Hughes (corsia 7, 9.91 nel 2025 e personale di 9.83), ma andranno considerati anche il sudafricano Retshidisitswe Mlenga (corsia 6, 9.99 quest’anno) e Davonte Howell dalle Cayman (corsia 4, 9.98 durante la stagione). Al via anche il nigeriano Israel Okon (10.03), l’australiano Joshua Azzopardi (10.09) e il gambiano Alieu Joof (10.30).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della batteria dei 100 metri ai Mondiali 2025 di atletica con Marcell Jacobs presente. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

A CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS OGGI AI MONDIALI

Sabato 13 settembre

Ore 14.10 100 metri, sesta batteria – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MARCELL JACOBS AI MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

IN CHE CORSIA CORRE MARCELL JACOBS NELLA BATTERIA

Corsia 2.

STARTLIST BATTERIA MARCELL JACOBS AI MONDIALI

Corsia 2: Marcell Jacobs (Italia: 9.80 di personale, 10.30 di stagionale)

Corsia 3: Israel Okon (Nigeria: 10.03, 10.03)

Corsia 4: Davonte Howell (Cayman: 9.98, 9.98)

Corsia 5: T’Mars McCallum (USA: 9.83, 9.83)

Corsia 6: Retshidisitswe Mlenga (Sudafrica: 9.99, 9.99)

Corsia 7: Zharnel Hughes (Gran Bretagna: 9.83, 9.91)

Corsia 8: Joshua Azzopardi (Australia: 10.09, 10.09)

Corsia 9: Alieu Joof (Gambia: 10.29, 10.30)