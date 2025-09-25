A che ora Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, venerdì 26 settembre, Flavio Cobolli farà il proprio esordio nell’ATP500 di Pechino. Sul Centrale della capitale cinese, il romano farà il proprio esordio contro il forte russo Andrey Rublev. Un esordio complicato per Flavio, reduce dall’esperienza alla Laver Cup.

L’azzurro dovrà ritrovare le proprie energie per esprimere al 100% contro un giocatore di livello, che fa della potenza dei propri colpi l’arma principale. Il tennista nostrano dovrà cercare di mischiare un po’ le carte per avere un rendimento eccellente. Fondamentale sarà la resa al servizio. Un solo precedente tra i due, ovvero quello della finale di Amburgo di quest’anno. Partita sulla terra rossa tedesca in cui la grande crescita di Cobolli si è espressa alla grande.

La partita tra Flavio Cobolli e Andrey Rublev, valida per il primo turno dell’ATP500 di Pechino (Cina), andrà in scena domani (venerdì 26 settembre) e sarà la prima sul campo principale, il cui programma prenderà il via alle 05.00 italiane.

La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205) a pagamento e in chiaro su SuperTennis HD; in streaming sulle piattaforme a pagamento SkyGo, NOW, SuperTennix e in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-MPETSHI PERRICARD ATP PECHINO 2025

Venerdì 26 settembre

LOTUS – Inizio alle ore 05.00 italiane

A. Rublev vs F. Cobolli

Non prima delle 07.00 italiane

E. Rybakina vs C. McNally

A seguire

J. Paolini vs A. Sevastova

A seguire

K. Boulter vs A. Anisimova

Non prima delle 13.00 italiane

G. Mpetshi Perricard vs L. Musetti

PROGRAMMA COBOLLI-RUBLEV ATP PECHINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205); SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta Live testuale: OA Sport.