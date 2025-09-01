A che ora Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy oggi, US Open 2025: orario, tv, partite precedenti, streaming

Oggi, lunedì 1° settembre, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno nuovamente in campo per affrontare il secondo turno del torneo di doppio degli US Open 2025. Sul Grandstand gli azzurri giocheranno contro la coppia americana formata da James Tracy e da Robert Cash. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di proseguire nell’avventura.

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-CASH/TRACY (3° MATCH DALLE 17.00)

All’esordio, successo un po’ complicato per il duo tricolore contro gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar. Le qualità da singolaristi degli iberici hanno un po’ messo in difficoltà Bolelli e Vavassori che, comunque, sono riusciti a spuntarla col punteggio di 7-6 (4) 4-6 6-2. Più agevole, invece, il successo al primo turno dei due statunitensi, contro Bopanna/Arneodo sullo score di 6-4 6-3.

Si prospetta una sfida equilibrata tra coppie di specialisti. Vavassori si è presentato a questo Slam con una grande carica, come si è notato nel doppio misto insieme a Sara Errani, vista la vittoria dei due tennisti italiani nella sfida decisiva contro Ruud/Swiatek. Il piemontese ha cercato di trasferire la stessa energia al suo partner e vedremo se i frutti si raccoglieranno in campo.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Cash/Tracy, valida per il secondo turno del torneo di doppio degli US Open 2025, andrà in scena quest’oggi e sarà la terza sul Grandstand, il cui programma inizierà a partire dalle ore 17.00 italiane. La copertura televisiva sarà offerta da SuperTennis e Sky Sport Max (205). In streaming è prevista la trasmissione su supertennis.tv SuperTennix, SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BOLELLI/VAVASSORI-CASH/TRACY US OPEN 2025

Lunedì 1° settembre (orari italiani)

Grandstand – Ore: 17:00

C. Williams/T. Winegar USA vs K. Krawietz / T. Puetz GER

M. Kostyuk UKR vs K. Muchova CZE (non prima delle 19.00)

R. Cash/J.J. Tracy USA vs S. Bolelli/A. Vavassori ITA

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs C. Osorio COL / Y. Yuan CHN (Non prima delle 22.30)

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-CASH/TRACY US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (205), SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport