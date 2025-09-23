A che ora Berrettini-Munar, ATP Tokyo 2025: programma, tv, streaming

Matteo Berrettini è alla ricerca di una scossa e vola in Giappone per affrontare domani Jaume Munar al primo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2025. Il romano sta provando a rientrare nel circuito maggiore dopo alcuni mesi da incubo, in cui ha partecipato solo a Wimbledon venendo subito eliminato prima della pessima sconfitta di cinque giorni fa contro Dalibor Svricina in quel di Hangzhou.

Il finalista dei Championships 2021 occupa attualmente la 57ma posizione del ranking, ma a preoccupare maggiormente sono le sue condizioni fisiche e mentali dopo l’ennesimo stop forzato della sua carriera. Berrettini spera di ritrovare in fretta un buon livello anche per avanzare la sua candidatura per una possibile convocazione alle Finals di Coppa Davis a Bologna. Un solo precedente tra Berrettini e Munar, vinto dall’italiano per 6-3 al terzo sulla terra di Marrakech nel 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Munar, valevole come primo turno dell’ATP 500 di Tokyo. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-MUNAR TOKYO 2025

Mercoledì 24 settembre

Colosseum – Inizio alle ore 4.00 italiane

Matteo Berrettini vs Jaume Munar

PROGRAMMA BERRETTINI-MUNAR TOKYO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.