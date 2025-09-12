Atletica
A che ora Antonella Palmisano nella 35 km di marcia ai Mondiali di atletica: programma, tv, streaming
Nella notte italiana tra venerdì 12 e sabato 13 settembre i Campionati Mondiali 2025 di atletica si apriranno ufficialmente sulle strade di Tokyo con le 35 chilometri di marcia, che assegneranno le prime medaglie della rassegna iridata. Ambizioni importanti per l’Italia nella gara femminile soprattutto con Antonella Palmisano, tra le favorite della vigilia in ottica podio.
La campionessa europea in carica della 20 km vuole dimostrarsi estremamente competitiva anche sulla distanza più lunga, dopo aver ottenuto un incoraggiante secondo posto lo scorso 18 maggio agli Europei a squadre di Podebrady con il nuovo record nazionale di 2h39:35. La marciatrice pugliese proverà a sfidare la formidabile spagnola Maria Perez (world leader con 2h38:59 a Podebrady), ma attenzione anche alla peruviana Kimberly Garcia Leon, all’australiana Olivia Sandery e alle cinesi.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della 35 chilometri di marcia femminile con Antonella Palmisano ai Mondiali. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 00.55; in diretta streaming su Rai Play (dalle 00.55), discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.
A CHE ORA ANTONELLA PALMISANO NELLA 35 KM DI MARCIA AI MONDIALI
Sabato 13 settembre
00.30 35 km di marcia femminile, con Antonella Palmisano – Diretta tv su Rai 2 dalle 00.55
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle 00.55, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play dalle 00.55, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.