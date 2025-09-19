A che ora salta Andy Diaz oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario finale, avversari, tv, streaming

Andy Diaz vuole completare la stagione perfetta e, dopo la doppietta indoor Europei-Mondiali e la vittoria della Diamond League, punta al bersaglio grosso anche in occasione dei Campionati Mondiali outdoor 2025 di Tokyo. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 è sicuramente uno dei favoriti principali per l’oro nella finale iridata del salto triplo sulla pedana dello stadio Nazionale giapponese.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 10.33

L’italo-cubano, world leader stagionale con il 17.80 al coperto di Nanchino, ha dovuto fare i conti con un infortunio tra la primavera e l’estate che ha complicato la sua preparazione per il vero grande obiettivo dell’annata, anche se il 17.56 del 28 agosto a Zurigo e tutto sommato anche il 16.94 (con tanto margine) di due giorni fa in qualificazione hanno fornito delle indicazioni incoraggianti.

Il 29enne azzurro punta alla prima medaglia della carriera in un Mondiale all’aperto, ma nonostante l’assenza dello spagnolo campione olimpico in carica Jordan Diaz (fuori dai giochi per un problema fisico) servirà comunque una prestazione di spessore contro degli avversari come il fenomeno portoghese Pedro Pichardo, l’algerino Yasser Mohammed Triki, il giamaicano Jordan Scott, il cinese Yaming Zhu ed il burkinabè Hugues Fabrice Zango. Outsider di lusso il secondo italiano in gara Andrea Dallavalle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della finale di salto triplo con Andy Diaz ai Mondiali di Tokyo. La gara verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

A CHE ORA ANDY DIAZ OGGI IN FINALE AI MONDIALI DI ATLETICA

Venerdì 19 settembre

13.50 Finale salto triplo maschile, con Andy Diaz – Diretta tv su Rai 2

STARTLIST FINALE SALTO TRIPLO AI MONDIALI

Pedro Pichardo (Portogallo: record personale 18.08, stagionale 17.47)

Andy Diaz (Italia: 17.80 indoor, 17.80 indoor)

Jordan Scott (Giamaica: 17.52, 17.52)

Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso: 18.07 indoor, 17.21)

Lázaro Martínez (Cuba: 17.64 indoor, 17.12 indoor)

Andrea Dallavalle (Italia: 17.36 indoor, 17.36 indoor)

Wen Su (Cina: 17.17, 17.09 indoor)

Yasser Mohammed Triki (Algeria: 17.43, 17.42)

Endiorass Kingley (Austria: 16.85, 16.85)

Yaming Zhu (Cina: 17.57, 17.37)

Jonathan Seremes (Francia: 17.08, 17.08)

Salif Mane (Stati Uniti: 17.52, 17.15)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.