4×100 fuori dai Mondiali: respinto il ricorso dell’Italia. Mei: “Le possibilità erano minime”

Epilogo amaro per le staffette veloci italiane, che non hanno raggiunto l’obiettivo rimanendo fuori dalla finale ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025. La 4×100 femminile ha pagato l’infortunio al lancio di Vittoria Fontana, mentre la squadra maschile è stata penalizzata da una brutta partenza di Fausto Desalu e soprattutto da un contatto in fase di cambio tra Marcell Jacobs ed il sudafricano Shaun Maswanganyi.

Il plurititolato sprinter lombardo si è sbilanciato proprio nel momento in cui si stava lanciando in attesa di ricevere il testimone da Desalu, perdendo velocità e rendendo più lento il primo cambio italiano. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 è stato colpito al braccio da Maswanganyi, che stava sopraggiungendo a tutta velocità dalla corsia esterna (forse un po’ troppo vicino alla linea bianca interna) non riuscendo poi ad effettuare il cambio con Sinesipho Dambile.

“Respinto il ricorso che avevamo presentato per il contatto tra Marcell Jacobs ed il sudafricano nella 4×100 maschile (abbiamo presentato appello ma con minime possibilità di vincerlo), quindi direi che l’Italia chiude al sesto posto la propria batteria con il tempo di 38″52 che gli preclude l’accesso alla finale“, l’annuncio del presidente federale Stefano Mei che ufficializza l’eliminazione della 4×100 maschile dopo l’argento iridato di due anni fa a Budapest.