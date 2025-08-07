Tennis
Zverev spreca un’occasione nel ranking ATP. Ora Shelton può sorpassare Djokovic
La finale del torneo ATP Masters 1000 di Toronto avrà ripercussioni sul ranking mondiale: i 350 punti in palio nel match tra lo statunitense Ben Shelton ed il russo Karen Khachanov permetteranno al vincitore di scalare ulteriormente la classifica, anche in termini di posizioni.
In caso di vittoria dello statunitense a farne le spese sarebbe il serbo Novak Djokovic, che dovrebbe cedere il sesto posto a Shelton, mentre in caso di affermazione del russo a pagarne le conseguenze sarebbe Lorenzo Musetti, il quale uscirebbe dalla top ten in favore di Khachanov.
Le semifinali, invece, hanno decretato lo stop ai tentativi del tedesco Alexander Zverev e dello statunitense Taylor Fritz di avvicinarsi ai primi due della classifica: il teutonico si ferma a quota 6380, a -2220 da Alcaraz, mentre il nordamericano resta a 5525, a -3075 dallo spagnolo.
RANKING ATP LIVE 7 AGOSTO
1 Jannik Sinner 12030
2 Carlos Alcaraz 8600
3 Alexander Zverev 6380
4 Taylor Fritz 5525
5 Jack Draper 4650
6 Novak Djokovic 4130
7 Ben Shelton 3970 (4320 in caso di vittoria a Toronto)
8 Alex de Minaur 3480
9 Holger Rune 3340
10 Lorenzo Musetti 3235
11 Andrey Rublev 3210
12 Karen Khachanov 3190 (3540 in caso di vittoria a Toronto)