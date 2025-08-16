Zverev-Alcaraz oggi, ATP Cincinnati 2025: orario seconda semifinale, programma, streaming

Quella che era la miglior partita possibile sulla carta si è concretizzata: nella prossima notte italiana la seconda semifinale, quella della parte bassa del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, metterà di fronte il numero 3, il tedesco Alexander Zverev, ed il numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La partita sarà la quarta a partire dalle ore 17.00 italiane, la penultima del programma odierno sul P&G Center Court: in ogni caso il match non si giocherà prima della mezzanotte italiana, preceduta dalle due semifinali di doppio maschile e dalla sfida tra Sinner ed Atmane, al via non prima delle ore 21.00.

La sfida tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ZVEREV-ALCARAZ ATP CINCINNATI 2025

Sabato 16 agosto – P&G Center Court

Dalle ore 17.00 italiane

Nikola Mektic / Rajeev Ram (Croazia / Stati Uniti) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)

A seguire

Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Italia) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna, 5) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q)

Non prima delle 24.00 ora italiana di domenica 17 agosto

Alexander Zverev (Germania, 3) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ZVEREV-ALCARAZ ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.