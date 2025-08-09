World Games
Wushu, Lara Cossa settima nel Nanquan – Nandao ai World Games
Lara Cossa, unica azzurra in gara, si classifica settima nel Nanquan – Nandao femminile del wushu ai World Games 2025, in corso a Chengdu, in Cina: l’italiana, sesta ieri nel Nandao, oggi si piazza ottava nel Nanquan ed è settima nella graduatoria combinata.
Nel Nanquan – Nandao femminile si impone la malese Tan Cheong Min, prima in entrambi i segmenti e medaglia d’oro con 19.479, davanti all’uzbeka Darya Latisheva, seconda con 19.433, ed all’atleta di Singapore, Ong Kassandra, di bronzo con 19.386. Lara Cossa chiude settima a quota 19.143.
Nel Taijiquan – Taijijian maschile svetta il rappresentante di Hong Kong Cina, Yeung Chung Hei, primo con 19.526, davanti al nipponico Tomohiro Araya, secondo a quota 19.476, ed all’atleta di Singapore, Tay Yu Xuan, terzo a sua volta con un totale di 19.476.
Nel Changquan – Daoshu – Gunshu maschile conquista la medaglia d’oro il cinese Gao Jiushang, vincitore con lo score di 29.393, il quale precede l’indonesiano Seraf Naro Siregar, secondo a quota 29.283, e l’atleta di Singapore, Lim Jowen, terzo con il totale di 29.239.
Nel Changquan – Jianshu – Qiangshu femminile il titolo va all’atleta di Hong Kong Cina, Sham Hui Yu Lydia, che si afferma con 29.260, davanti alla malese Pang Pui Yee, medaglia d’argento a quota 29.189, ed alla nipponica Nanoha Kida, terza con 29.116.