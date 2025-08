WTA Montreal 2025, Tauson elimina Swiatek. Avanti anche Keys, Svitolina e Osaka

Continuano le sorprese nel WTA 1000 di Montreal. La più importante è sicuramente l’eliminazione di Iga Swiatek per mano di Clara Tauson. La danese ha ottenuto la prima vittoria della carriera contro la polacca, conquistando il suo secondo quarto di finale in un 1000 dopo essersi imposta in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco.

Dopo Swiatek esce di scena anche l’altra finalista di Wimbledon. Infatti Tauson nei quarti di finale affronterà Elina Svitolina, testa di serie numero dieci. La tennista ucraina ha sconfitto anche abbastanza nettamente l’americana Amanda Anisimova in due set con il punteggio di 6-4 6-1.

In appena 49 minuti Naomi Osaka si è liberata della pratica Anastasija Sevastova e torna a giocare un quarto di finale in un torneo 1000 addirittura diciannove mesi dopo l’ultima volta (Doha nel febbraio 2024). La giapponese ha dominato la sfida, vincendo con un perentorio 6-1 6-0.

Nei quarti di finale Osaka se la dovrà vedere con Madison Keys, che è riuscita a rimontare la ceca Karolina Muchova, annullando anche due match point. L’americana si è imposta con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 dopo una battaglia di quasi due ore e mezza di gioco.

RISULTATI WTA MONTREAL 2025

Keys (Usa) b. Muchova (Cze) 4-6 6-3 7-5

Osaka (Jpn) b. Sevastova (Lat) 6-1 6-0

Tauson (Den) b. Swiatek (Pol) 7-6 6-3

Svitolina (Ukr) b. Anisimova (Usa) 6-4 6-1