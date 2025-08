WTA Montreal 2025, risultati 2 agosto: Elena Rybakina ai quarti, eliminata Coco Gauff

Si aprono gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 del Canada, che quest’anno si gioca a Montreal: sul cemento outdoor nordamericano scende in campo la parte alta del main draw, ormai orfano di tenniste italiane.

L’impresa di giornata è della padrona di casa, la wild card canadese Victoria Mboko, la quale impartisce una severa lezione alla numero 1 del seeding, la statunitense Coco Gauff, sconfitta per 6-1 6-4, e nei quarti di finale se la vedrà con l’iberica Jéssica Bouzas Maneiro, che piega in tre set la cinese Zhu Lin, battuta per 7-5 1-6 6-2.

Nell’altro spicchio del tabellone due vittorie in rimonta, ma niente derby ucraino ai quarti: vince la numero 24, Marta Kostyuk, che supera la numero 28, la statunitense Mccartney Kessler, battuta per 5-7 6-3 6-3, ma la numero 9, la kazaka Elena Rybakina, elimina la numero 30, Dayana Yastremska, sconfitta per 5-7 6-2 7-5.

WTA 1000 MONTREAL – RISULTATI 2 AGOSTO

Ottavi di finale (Parte alta del tabellone)

Victoria Mboko (Canada, WC) b. Coco Gauff (Stati Uniti, 1) 6-1 6-4

Jéssica Bouzas Maneiro (Spagna) b. Zhu Lin (Cina) 7-5 1-6 6-2

Marta Kostyuk (24) b. Mccartney Kessler (28) 5-7 6-3 6-3

Elena Rybakina (Kazakistan, 9) b. Dayana Yastremska (30) 5-7 6-2 7-5