WTA Montreal 2025, Coco Gauff approda agli ottavi di finale. Fuori Andreeva e Navarro

Il torneo WTA di Montreal torna in campo per dare il via ai sedicesimi di finale, le prime a scendere in campo sono le giocatrici della parte alta del tabellone. Coco Gauff, testa di serie numero uno, rimonta un set prima di approdare agli ottavi di finale. Termina in anticipo il torneo della russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 4, e della statunitense Emma Navarro, ottava favorita del seeding.

La statunitense McCartney Kessler firma la grande sorpresa di giornata ed elimina 7-6(5) 6-4, in un’ora e quarantadue minuti, la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 4. Rimonta vincente per la statunitense Coco Gauff. La testa di serie numero uno supera 4-6 7-5 6-2, in due ore e trentacinque minuti, la russa Veronika Kudermetova.

La cinese Lin Zhu, numero 493 del ranking WTA, travolge 6-2 6-2, in un’ora e sette minuti, l’olandese Suzan Lamens. L’ucraina Marta Kostyuk, ventiquattresima favorita del seeding, rimonta 3-6 6-3 7-6(4), in due ore e ventotto minuti, l’australiana Daria Kasatkina, testa di serie numero 15.

L’ucraina Dayana Yastremska, numero 35 del ranking WTA, piega 7-5 6-4, in un’ora e quarantadue minuti, la statunitense Emma Navarro, numero otto del seeding canadese. Nell’ultimo incontro di giornata la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 9, supera 6-0 7-6(5) la romena Jaqueline Cristian.

Jessica Bouzas Maneiro impiega due ore e sedici minuti per guadagnare l’accesso agli ottavi di finale. La spagnola regola 4-6 7-5 6-3 la nipponica Aoi Ito, autrice dell’eliminazione di Jasmine Paolini. Ottiene un successo importante davanti al pubblico amico Victoria Mboko. La giocatrice canadese rimonta 1-6 6-3 6-0 la ceca Marie Bouzkova.