Tennis
WTA Monterrey 2025, Shnaider ed Alexandrova in semfinale. Avanti anche Parks e Bouzkova
Il WTA 250 di Monterrey entra sempre di più nella fase decisiva, con le semifinali che sono andate a delinearsi nella notte italiana. Continua il cammino della russa Diana Shnaider, testa di serie numero tre, che ha superato in rimonta la belga Elise Mertens con il punteggio di 3-6 7-6 7-6 dopo una battaglia di oltre tre ore di gioco.
In semifinale la russa affronterà l’americana Alycia Parks, che torna tra le prime quattro di un torneo WTA dopo oltre sette mesi, visto che aveva raggiunto le semifinali proprio all’inizio della stagione ad Auckland. Parks ha superato nei quarti la slovacca Rebecca Sramkova per 6-2 7-5.
Si qualifica per le semifinali anche la russa Ekaterina Alexandrova. La numero due del seeding (testa di serie più alta rimasta ancora in corsa) ha sconfitto in tre set la ceca Linda Noskova con il punteggio di 7-6 4-6 6-2 dopo due ore e diciotto minuti di gioco.
Per Alexandrova ci sarà un’altra avversaria proveniente dalla Cechia in semifinale, visto che la russa dovrà vedersela con Marie Bouzkova, che ha sconfitto nell’ultimo match di giornata la croata Antonia Ruzic per 6-3 6-2.
RISULTATI WTA MONTERREY 2025
Shnaider (Rus) b. Mertens (Bel) 3-6 7-6 7-6
Parks (Usa) b. Sramkova (Svk) 6-27-5
Alexandrova (Rus) b. Noskova (Cze) 7-6 4-6 6-2
Bouzkova (Cze) b. Ruzic (Cro) 6-3 6-2