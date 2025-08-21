WTA Monterrey 2025, Elisabetta Cocciaretto esce di scena negli ottavi di finale

Si ferma negli ottavi di finale la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 500 di Monterrey, in Messico: l’azzurra cede alla qualificata croata Antonia Ruzic, che si impone con lo score di 7-6 (2) 2-6 6-0 in due ore e mezza di gioco e nei quarti di finale affronterà la ceca Marie Bouzkova.

Nel primo set l’azzurra manca due palle break nel game d’apertura, con la croata che dal 15-40 si salva infilando 4 punti consecutivi, ma nel terzo game, ai vantaggi, Cocciaretto strappa la battuta all’avversaria e si porta sul 2-1, confermando il break a zero per il 3-1. Nel sesto gioco, però, arriva il controbreak a quindici della croata, che trova l’aggancio sul 3-3 e poi, dopo aver annullato due break point dal 15-40, firma il sorpasso sul 4-3. Cocciaretto va sotto 30-40 nell’ottavo game ma annulla la palla break e trova il 4-4, poi ai vantaggi del dodicesimo game è ancora l’azzurra a dover cancellare un break point prima di giungere al tiebreak. Ruzic scappa sul 2-0 e poi allunga ulteriormente fino al 5-1, infine la croata si procura 4 set point ed alla prima occasione chiude sul 7-2 dopo 66′.

Nella seconda partita l’azzurra annulla un break point ai vantaggi del terzo game, poi nel quarto strappa la battuta a trenta alla croata e va sul 3-1. Arriva l’immediato controbreak a trenta di Ruzic, la quale però poi non trova l’aggancio, cedendo nuovamente la battuta a zero, per il 4-2 di Cocciaretto. L’italiana conferma lo strappo e poi ai vantaggi dell’ottavo gioco toglie ancora il servizio alla croata, riequilibrando l’incontro con il 6-2 in 47′.

Nella frazione decisiva Cocciaretto subisce il break a zero in avvio, poi Ruzic si porta velocemente sul 2-0 con un parziale di 8 punti a 1. Nel terzo game l’azzurra si fa trascinare ai vantaggi dopo essere stata avanti per 40-15 e finisce per cedere nuovamente il servizio. La croata conferma il doppio break ai vantaggi del quarto game e nel finale dilaga, strappando ancora la battuta all’azzurra a trenta nel quinto gioco, per poi chiudere i conti al secondo match point e portarsi ai quarti sul 6-0 in 37 minuti.

Le statistiche fanno pendere la bilancia dalla parte della croata, che vince 98 punti contro gli 85 dell’azzurra, sfruttando 5 delle 10 palle break avute a disposizione e cancellandone 4 delle 8 concesse all’italiana. Ruzic fa meglio di Cocciaretto sia con la prima, 71%-57%, sia con la seconda, 47%-45%.