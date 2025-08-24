WTA Monterrey 2025, Diana Shnaider trionfa in finale nel derby con Alexandrova

Diana Shnaider trionfa a Monterrey, conquistando il suo quinto titolo della carriera, il primo di questa dopo i quattro della scorsa. Nell’ultimo atto del torneo messicano la russa ha sconfitto la connazionale Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e undici minuti di gioco. Sfuma, invece, per Alexandrova il sesto titolo alla decima finale in carriera nel massimo circuito.

In avvio di partita Shnaider ha subito una palla break ma non riesce a sfruttarla. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel quarto gioco, quando la numero 22 del mondo ha strappato il servizio alla connazionale. Shnaider non ha concesso nulla nei propri turni di servizio fino al nono game, quando annulla una palla del controbreak e poi chiude al primo set point sul 6-3.

L’inerzia del match è tutta dalla parte di Shnaider, che ottiene il break a zero ad inizio secondo set. Nel quarto game Alexandrova, però, riesce a trovare il controbreak e poi nel sesto game ha un’ulteriore palla break, ma non riesce a sfruttarla. Shnaider torna nuovamente avanti di un break nel settimo game e sembra avviarsi a chiudere il match, ma dal 4-3 per lei il set finisce 6-4 per Alexandrova, che vince tra game consecutivi, togliendo due volte la battuta alla connazionale.

Nonostante il set precedente perso in quel modo, Shnaider riparte nel terzo set con il break in avvio. La numero ventidue del mondo deve poi difendere due palle break dell’immediato controbreak, ma riesce ad annullarle entrambe. Nel settimo game Alexandrova cancella due occasioni del doppio break, ma Shnaider riesce comunque a chiudere il terzo set in suo favore per 6-4, trionfando così a Monterrey.