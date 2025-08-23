WTA Monterrey 2025, Diana Shnaider è la prima finalista. Rinviata la seconda semifinale

Siamo giunti al penultimo atto. Il torneo WTA di Monterrey torna in campo per le due semifinali: si decidono le giocatrici che si fronteggeranno nella sfida per il titolo. La russa Diana Shnaider rispetta il pronostico della vigilia e guadagna la prima finale in singolare di quest’anno. La pioggia condiziona l’andamento dell’incontro Alexandrova-Bouzkova.

La russa Diana Shnaider regola 6-3 7-6(8), in un’ora e quarantasette minuti, l’americana Alycia Parks, la grande sorpresa della settimana. La testa di serie numero tre raggiunge così la prima finale in singolare del 2025, la sesta in carriera. Nel parziale di apertura Shnaider salva due palle break in un combattuto secondo gioco, toglie la battuta all’avversaria nel terzo e chiude i conti con il break, ottenuto ai vantaggi, che sancisce il 6-3.

La seconda frazione di gioco segue l’andamento dei servizi. La statunitense prova a spingere, ma la russa salva due palle break nel terzo gioco ed una nell’undicesimo. L’inevitabile tie-break si sviluppa sui binari dell’equilibrio, la terza favorita del seeding messicano firma il mini break per il 2-0 e tocca il massimo vantaggio sul 4-2, la sua avversaria risponde con il punto del 5-4. Parks non trasforma un set point sul 6-5 e salva due match point, il secondo sul 7-8, prima di alzare bandiera bianca. Shnaider rompe gli indugi, vince gli ultimi due punti e timbra il decisivo 10-8.

La pioggia condiziona l’andamento della seconda semifinale e costringe gli organizzatori a rimandarla. La russa Ekaterina Alexandrova e la ceca Marie Bouzkova si fermano sul punteggio di 2-2 15-0 dopo ventisei minuti. La testa di serie numero due parte forte e ottiene il break nel secondo gioco, la sua rivale non molla la presa, le strappa, a sua volta, il servizio e impatta sul 2-2.