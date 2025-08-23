WTA Cleveland 2025, trionfo di Sorana Cirstea. La romena doma Ann Li e vince un titolo dopo quattro anni

Si chiude in trionfo la settimana perfetta di Sorana Cirstea. Nella finale del torneo WTA di Cleveland la giocatrice romena doma 6-2 6-4 la statunitense Ann Li e vince il torneo senza aver perso un set. Cirstea torna a vincere un titolo dopo quattro anni, l’ultimo successo risaliva ad Istanbul 2021.

La statunitense inaugura l’incontro con il turno di battuta dell’1-0 difeso a 30, la rivale replica, ai vantaggi, per l’1-1. L’americana firma il 2-1 con l’ace, la romena la imita per siglare il 2-2 e rompe l’equilibrio con il break del 3-2 siglato a 15. La numero 112 WTA annulla la palla del possibile 3-3 e, ai vantaggi, ottiene il break del 5-2 capitalizzando l’errore di rovescio della sua avversaria. Cirstea non concede sconti sul suo servizio e sigilla il 6-2 della prima frazione con la seconda di servizio vincente.

Sulle ali dell’entusiasmo la romena continua a spingere, si procura due palle break nel primo gioco e toglie il servizio all’avversaria nel terzo gioco per il 2-1. L’americana prova a reagire, ma la sua rivale non concede spazio sui propri turni di servizio e allunga sul 4-2 dimostrando di essere in totale controllo. L’americana si riporta sotto con il 4-3 timbrato ai vantaggi, la numero 112 WTA non smette di martellare da fondo, denota una maggior pesantezza di palla e si porta sul 5-3. Li lotta allo spasimo per evitare di capitolare e riesce ad accorciare sul 5-4 dopo aver annullato tre match point. Cirstea sente profumo di vittoria, annulla due palle break e, con una robusta seconda di servizio, chiude set e match sul 6-4.

Sorana Cirstea serve un ace, non commette doppi falli e mette dentro il 45,8% di prime. La giocatrice romena ottiene il 74,1% di punti sulla prima di servizio e il 65,6% sulla seconda, dato che stride nettamente con il 38,5% registrato dalla rivale. Cirstea rimarca un predominio abbastanza netto vincendo il computo totale dei punti per 70 a 53.