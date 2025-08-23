WTA Cleveland 2025, Sorana Cirstea e Ann Li si contenderanno il titolo

Il torneo WTA 250 di Cleveland è arrivato al suo ultimo atto e a contendersi il titolo saranno la rumena Sorana Cirstea e l’americana Ann Li, che hanno sconfitto rispettivamente nelle loro semifinali la russa Anastasia Zakharova e la cinese Wang Xinyu.

Per Cirstea si tratta di un ritorno in finale nel massimo circuito, visto che l’ultima era stata ormai quattro anni fa sulla terra rossa di Strasburgo. La tennista rumena, uscita dai 100 dopo alcune stagioni complicate, vanta comunque due titoli in carriera, il primo addirittura nel 2008 sul cemento a Tashkent ed il secondo nel 2021 sulla terra rossa ad Istanbul.

Non è la prima finale stagionale per Ann Li, visto che l’americana era riuscita a raggiungere l’ultimo atto anche ad inizio stagione a Singapore, venendo battuta poi dalla belga Elise Mertens Si tratta della quarta finale della carriera per l’americana, che ha vinto nel 2021 sulla terra rossa di Tenerife. Sempre nello stesso anno la statunitense aveva raggiunto l’ultimo atto nel torneo di WTA 500 di Melbourne, ma la finale non fu disputata a causa di un ritardo nella programmazione.

Tornando al tennis giocato come detto Cirstea ha superato la russa Anastasia Zakharova con un perentorio 6-1 7-5 in un’ora e diciannove minuti di gioco. Decisamente più complicata la semifinale di Ann Li, che ha lottato per quasi due ore e mezza con la cinese Wang Xinyu, seconda testa di serie, imponendosi poi con il punteggio di 6-3 5-7 6-4.

RISULTATI WTA CLEVELAND 2025

Cirstea (Rou) b. Zakharova (Rus) 6-1 7-5

Li (Usa) b. Wang Xinyu (Chn) 6-3 5-7 6-4