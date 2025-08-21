Tennis
WTA Cleveland 2025, Samsonova e Cirstea passano ai quarti di finale. La pioggia condiziona il programma
Il torneo WTA di Cleveland torna in campo per completare l’allineamento del tabellone ai quarti di finale. La pioggia condiziona fortemente il programma di giornata, interrompe diverse volte il gioco e costringe gli organizzatori alla sospensione definitiva. Si riparte oggi pomeriggio con l’auspicio di poter recuperare il ritardo accumulato. Passano il turno la russa Liudmila Samsonova e la romena Sorana Cirstea.
Nel primo incontro di giornata la veterana romena Sorana Cirstea travolge 6-1 6-1, in un’ora e tre minuti, la svizzera Jil Teichmann. Passa il turno senza scendere in campo Anastasia Zakharova. La giocatrice russa approfitta del ritiro della tedesca Eva Lys e guadagna così il pass per la semifinale.
Liudmila Samsonova, testa di serie numero uno, rispetta il pronostico favorevole della vigilia e liquida 6-2 6-4, in un’ora e quarantaquattro minuti, la cinese Yafan Wang, numero 202 del ranking WTA. Nei quarti di finale la russa affronterà la romena Cirstea. Talia Gibson e Xinyu Wang si fermano sul punteggio di un set pari: l’australiana domina il primo con un perentorio 6-1, la cinese, testa di serie numero due, si aggiudica il secondo 6-2.
Al momento dell’interruzione del gioco la statunitense Ann Li conduce 6-3 1-1 nel derby con la giovane connazionale Iva Jovic. La francese Elsa Jacquemot, numero 98 del ranking, si aggiudica 7-5 il primo parziale della sfida contro Solana Sierra. La giocatrice argentina inizia il secondo set con il break dell’1-0 siglato ai vantaggi.