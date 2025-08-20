WTA Cleveland 2025: programma a rilento, ma Zakharova è già in semifinale

Non sono neanche terminati i match del secondo turno del WTA di Cleveland, ma si conosce già addirittura una delle quattro semifinaliste. Le stranezze del torneo americano, segnato ieri dalla pioggia, che potrebbe scombinare nuovamente anche il programma odierno. Si sono disputati solo due incontri ed uno vedeva protagonista Anastasia Zakharova e proprio la russa si è trovata in poche ore catapultata tra le migliori quattro.

Andiamo con ordine e partiamo dalla vittoria della russa, numero cento della classifica mondiale. Zakharova ha sconfitto in due set l’americana Hailey Baptiste, testa di serie numero otto, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e trentuno minuti di gioco. Una vittoria che le ha dato l’accesso ai quarti di finale ed invece per la russa c’è stato il doppio salto.

Infatti Zakharova ha sfruttato il successivo ritiro di Eva Lys, che ha già annunciato che non scenderà in campo nel match dei quarti. La tedesca aveva sconfitto la russa Polina Kudermetova nel suo match di secondo turno per 6-4 6-3 e poi davvero in maniera sorprendente ha abbandonato il torneo.

Oggi in programma altre sfide del secondo turno in un torneo che vede come prime due teste di serie la russa Liudmila Samsonova e la cinese Wang Xinyu. Purtroppo non ci sono più tenniste italiane in tabellone, dopo la sconfitta all’esordio di Lucia Bronzetti con la svizzera Golubic.