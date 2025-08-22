WTA Cleveland 2025, Cirstea elimina Samsonova. In semifinale anche Wang Xinyu e Li

Si sono delineate le semifinali del WTA di Cleveland dopo una giornata che ha visto molte giocatrici obbligate ad un doppio impegno visto lo slittamento del programma nei giorni scorsi per la pioggia. Esce di scena la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero uno, che è stata sconfitta da Sorana Cirstea con un perentorio 6-4 6-1 in un’ora e ventitré minuti di gioco.

Adesso la rumena, sprofondata anche fuori dalle prime cento del mondo (è n°112) affronterà un’altra russa, Anastasia Zakharova, la quale era già qualificata alle semifinali da giorni, visto che la tedesca Lys aveva annunciato a sorpresa il ritiro dal torneo dopo aver vinto il proprio ottavo di finale.

In semifinale ci sarà la cinese Wang Xinyu. La seconda testa di serie del torneo è stata protagonista di due vittorie in rimonta. Prima negli ottavi con l’australiana Talia Gibson (1-6 6-2 6-3) e poi soprattutto nei quarti contro la svizzera Viktorija Golubic, battuta con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e tredici minuti di gioco.

La prossima avversaria di Wang Xinyu sarà l’americana Ann Li. Anche la tennista statunitense è stata costretta al doppio impegno, superando prima la connazionale Iva Jovic per 6-3 2-6 6-3 e poi successivamente la francese Elsa Jacquemot con il punteggio di 6-1 5-7 6-1.

RISULTATI WTA CLEVELAND 2025

OTTAVI DI FINALE

Wang Xinyu (Chn) b. Gibson (Aus) 1-6 6-2 6-3

Li (Usa) b. Jovic (Usa) 6-3 2-6 6-3

Jacquemot (Fra) b. Sierra (Arg) 7-5 7-6

Golubic (Sui) b. Boulter (Gbr) 7-6 1-6 6-4

QUARTI DI FINALE

Li (Usa) b. Jacquemot (Fra) 6-1 5-7 6-1

Cirstea (Rou) b. Samsonova (Rus) 6-4 6-1

Wang Xinyu (Chn) b. Golubic (Sui) 4-6 6-4 6-4