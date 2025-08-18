WTA Cleveland 2025, avanzano Iva Jovic e Eva Lys. Ecatombe di teste di serie

Il torneo WTA di Cleveland, uno degli ultimi due test prima della partenza dell’Open degli Stati Uniti, inizia con sei match di primo turno. Debutto vincente per l’americana Iva Jovic e per la tedesca Eva Lys. Da segnalare l’eliminazione di tre delle prime sei teste di serie del tabellone.

Iva Jovic, numero 88 WTA, conferma il suo buon momento. La statunitense, reduce dal terzo turno raggiunto a Cincinnati, firma la sorpresa di giornata ed elimina 7-5 6-3, in un’ora e quarantotto minuti, la russa Anastasia Potapova, testa di serie numero 4. Anastasia Zakharova passa il turno al termine di un’autentica maratona. La russa doma 5-7 6-4 6-3, dopo tre ore e otto minuti, l’australiana Kimberly Birrell.

Si ferma subito anche la corsa della testa di serie numero 3. La tedesca Eva Lys, numero 62 del ranking WTA, sorprende 6-4 6-4, in un’ora e trenta minuti, l’australiana Maya Joint. Esce vincitrice da un’autentica battaglia Solana Sierra. L’argentina rimonta 4-6 6-4 7-6(2) la britannica Sonay Kartal, sesta favorita del seeding.

La russa Polina Kudermetova, numero 60 del ranking WTA, regola 6-4 6-3, in un’ora e venticinque minuti, la wild card americana Katrina Scott. Nell’ultimo incontro di giornata l’americana Ann Li piega 7-5 6-3, in un’ora e cinquantatré minuti, l’ucraina Yuliia Starodubtseva.