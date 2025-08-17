WTA Cincinnati 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini escono in semifinale in doppio

Si ferma in semifinale il cammino della coppia numero 1 del seeding, formata da Sara Errani e Jasmine Paolini, nel tabellone principale di doppio femminile del torneo di categoria WTA 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti): le azzurre cedono il passo alla cinese Guo Hanyu ed alla russa Alexandra Panova, che si impongono con un netto 6-3 6-2 in un’ora ed otto minuti di gioco ed in finale affronteranno, nella notte italiana tra domenica e lunedì, la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, coppia numero 2 del seeding.

Nel primo set le azzurre partono anche bene, e trovano per prime il break, ottenuto a quindici nel terzo game, ma poi concedono l’immediato controbreak a trenta. Guo e Panova allungano ulteriormente, strappando ancora il servizio alla coppia italiana, ma questa volta sono Errani e Paolini a firmare l’immediato controbreak nel settimo gioco. Le azzurre, tuttavia, falliscono l’aggancio, cedendo nuovamente la battuta nell’ottavo game: la cinese e la russa scappano sul 5-3 e poi tengono il servizio, andando a chiudere sul 6-3 dopo 34 minuti.

La seconda partita è combattutissima nei primi quattro game, che finiscono tutti al punto decisivo: tutte le volte, però, a spuntarla è la coppia al servizio, e così l’equilibrio non si spezza. Dal 2-2, però, Guo e Panova decidono di salire in cattedra, con un parziale di 16 punti vinti a 3 nei successivi quattro giochi, con le azzurre che cedono il servizio a zero nel quinto game ed a quindici nel settimo, mentre Guo e Panova festeggiano l’approdo in finale sul punteggio di 6-2 in 34 minuti.

Le statistiche sottolineano la serata storta delle italiane, che si fermano al 45% di punti vinti con la prima di servizio ed al 27% con la seconda, mentre Guo e Panova si attestano rispettivamente al 66% ed al 47%, conquistando nel complesso 58 punti contro i 39 delle azzurre. Errani e Paolini concedono 10 palle break e ne cancellano solo 5, mentre riescono a sfruttarne soltanto 2 delle 5 avute a disposizione.