WTA Cincinnati 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio
Sara Errani e Jasmine Paolini sono accreditate del numero 1 del seeding nel tabellone di doppio del torneo WTA 1000 di Cincinnati: le azzurre faranno il loro esordio contro la coppia statunitense composta da Caroline Dolehide e Sofia Kenin.
In caso di successo le italiane affronteranno agli ottavi la coppia vincente del match tra Magda Linette/Clara Tauson e Tereza Mihalíková/Olivia Nicholls, mentre in caso di approdo ai quarti sulla carta le avversarie dovrebbero essere la magiara Tímea Babos e la brasiliana Luisa Stefani, duo numero 7 del seeding.
Nel penultimo atto lo scoglio per le azzurre potrebbe essere rappresentato dalla coppia numero 4 del tabellone, formato dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, mentre in finale le avversarie potrebbero essere la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, seconda coppia del seeding.
TABELLONE DOPPIO WTA 1000 CINCINNATI 2025
Sara Errani/Jasmine Paolini (1)-Caroline Dolehide/Sofia Kenin
Magda Linette/Clara Tauson-Tereza Mihalíková/Olivia Nicholls
Peyton Stearns/Markéta Vondroušová-Fanny Stollár/Fang-Hsien Wu
Yifan Xu/Zhaoxuan Yang-Tímea Babos/Luisa Stefani (7)
Veronika Kudermetova/Elise Mertens (4)-Beatriz Haddad Maia/Laura Siegemund
Barbora Krejčíková/Jeļena Ostapenko (WC)-Anna Danilina/Aleksandra Krunić
Hanyu Guo/Alexandra Panova-Miyu Kato/Galina Voskoboeva
Storm Hunter/Desirae Krawczyk-Asia Muhammad/Demi Schuurs (5)
Lyudmyla Kichenok/Ellen Perez (6)-Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaya
Iva Jovic/Ashlyn Krueger (WC)-Hailey Baptiste/Jessica Pegula
Ekaterina Alexandrova/Daria Kasatkina-Irina Khromacheva/Kamilla Rakhimova
Nicole Melichar/Ludmilla Samsonova-Taylor Townsend/Shuai Zhang (3)
Hao-Ching Chan/Xinyu Jiang (8)-Shuko Aoyama/Cristina Bucșa
Caty McNally/Linda Nosková-Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi
Emma Navarro/Margaret Navarro (WC)-Giuliana Olmos/Aldila Sutjiadi
Su-Wei Hsieh/Ena Shibahara-Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (2)