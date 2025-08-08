WTA Cincinnati 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini sono accreditate del numero 1 del seeding nel tabellone di doppio del torneo WTA 1000 di Cincinnati: le azzurre faranno il loro esordio contro la coppia statunitense composta da Caroline Dolehide e Sofia Kenin.

In caso di successo le italiane affronteranno agli ottavi la coppia vincente del match tra Magda Linette/Clara Tauson e Tereza Mihalíková/Olivia Nicholls, mentre in caso di approdo ai quarti sulla carta le avversarie dovrebbero essere la magiara Tímea Babos e la brasiliana Luisa Stefani, duo numero 7 del seeding.

Nel penultimo atto lo scoglio per le azzurre potrebbe essere rappresentato dalla coppia numero 4 del tabellone, formato dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, mentre in finale le avversarie potrebbero essere la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, seconda coppia del seeding.

TABELLONE DOPPIO WTA 1000 CINCINNATI 2025

Sara Errani/Jasmine Paolini (1)-Caroline Dolehide/Sofia Kenin

Magda Linette/Clara Tauson-Tereza Mihalíková/Olivia Nicholls

Peyton Stearns/Markéta Vondroušová-Fanny Stollár/Fang-Hsien Wu

Yifan Xu/Zhaoxuan Yang-Tímea Babos/Luisa Stefani (7)

Veronika Kudermetova/Elise Mertens (4)-Beatriz Haddad Maia/Laura Siegemund

Barbora Krejčíková/Jeļena Ostapenko (WC)-Anna Danilina/Aleksandra Krunić

Hanyu Guo/Alexandra Panova-Miyu Kato/Galina Voskoboeva

Storm Hunter/Desirae Krawczyk-Asia Muhammad/Demi Schuurs (5)

Lyudmyla Kichenok/Ellen Perez (6)-Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaya

Iva Jovic/Ashlyn Krueger (WC)-Hailey Baptiste/Jessica Pegula

Ekaterina Alexandrova/Daria Kasatkina-Irina Khromacheva/Kamilla Rakhimova

Nicole Melichar/Ludmilla Samsonova-Taylor Townsend/Shuai Zhang (3)

Hao-Ching Chan/Xinyu Jiang (8)-Shuko Aoyama/Cristina Bucșa

Caty McNally/Linda Nosková-Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi

Emma Navarro/Margaret Navarro (WC)-Giuliana Olmos/Aldila Sutjiadi

Su-Wei Hsieh/Ena Shibahara-Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (2)