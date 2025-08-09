WTA Cincinnati 2025, Maria Sakkari prossima avversaria di Jasmine Paolini. Vince Garcia, Collins ko

Andato a far parte dell’album dei ricordi un altro giorno di incontri del tabellone principale del WTA1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio Lucia Bronzetti è riuscita a spuntarla contro la cinese Zhu col punteggio di 6-7 (6) 6-2 7-6 (6) in una sfida dalle palpitante emozioni e con la romagnola a fare i conti con un problema al polso. Bronzetti, quindi, che approda al secondo turno dove incontrerà la russa naturalizzata australiana Daria Kasatkina.

Rimanendo in casa Italia, Jasmine Paolini conosce il nome della prossima avversaria. Da questo punto di vista, pronostici rispettati visto che la rivale sarà la greca Maria Sakkari, che ha prevalso contro la russa Rakhimova col punteggio di 6-3 3-6 6-2. Non sarà un incrocio semplice per la n.7 del seeding, visto anche il precedente recente a Madrid molto negativo per lei.

Successo per la francese Caroline Garcia, che ha ben sfruttato la propria wild card, imponendosi contro la britannica Kartal col punteggio di 5-7 6-4 6-3 in 2 ore e 38 minuti di partita. Sulla strada della transalpina ci sarà la ceca Karolina Muchova e, visti i trascorsi di Garcia, si prospetta una partita molto interessante.

Un discorso simile lo merita anche quello che accadrà tra la svizzera Belinda Bencic (n.7 del seeding) e la russa Veronika Kudermetova, a segno nel primo turno contro l’olandese Lamens. Si ferma invece il cammino di Danielle Collins (ex top-10 e attuale n.57 del mondo) contro la connazionale Taylor Townsend (n.125 del ranking). Come fatto da Garcia, anche quest’ultima ha ben sfruttato l’invito degli organizzatori, piegando Collins sullo score di 6-4 7-6 (2). Sarà quindi Townsend la prossima avversaria della russa Liudmila Samsonova.

Pertanto, la parte bassa tabellone del secondo turno di Cincinnati è stato completato in questo modo: Gauff-Wang; Yastremska-Tomova; Ostapenko-Osorio; Krejcikova-Svitolina; Jovic-Noskova; Sevastova-Krueger; Birell-Pegula; Linette-Sramkova; Tauson-Tomljanovic; Kenin-Gracheva; McNally-Kessler; Navarro-Siedel.