WTA Cincinnati 2025, Coco Gauff sfiderà Jasmine Paolini nei quarti di finale

Siamo ormai arrivati alle fasi decisive della competizione. Il torneo WTA di Cincinnati completa l’allineamento ai quarti di finale con i match degli ottavi della parte bassa del tabellone. Jasmine Paolini supera nettamente la ceca Barbora Krejcikova e sfiderà Coco Gauff nei quarti di finale. Passano il turno anche la francese Varvara Gracheva e la russa Veronika Kudermetova.

Nel rispetto delle previsioni della vigilia, Coco Gauff entra di slancio tra le prime otto del tabellone. La statunitense regola 6-2 6-4, in un’ora e venti minuti, la generosa Lucia Bronzetti, autrice di un ottimo torneo. La testa di serie numero due parte forte e si porta sul 3-0 in un primo set dall’andamento a strappi. La giocatrice italiana reagisce con il servizio del 3-1 difeso a 15 e ottiene il controbreak a 30 nel quinto gioco per fissare il provvisorio 3-2. L’americana riparte però di slancio e vince gli ultimi tre game per chiudere il parziale di apertura sul 6-2. Nella seconda frazione l’azzurra recupera da 0-2, impatta sul 2-2 e tiene testa all’avversaria fino al 4-4. Lo sprint finale premia Coco Gauff che difende a zero il servizio del 5-4 e sigla a 15, trasformando il primo match point, il break del definitivo 6-4.

La vincitrice del Roland Garros 2025 sfiderà nei quarti Jasmine Paolini. La numero uno d’Italia travolge 6-1 6-2, in un’ora e undici minuti, la ceca Barbora Krejcikova, nella riedizione della finale di Wimbledon 2024. L’azzurra approccia il match con la giusta convinzione, scappa sul 3-0 e allunga ulteriormente sul 4-1; il break del sesto gioco, che vale il 5-1, anticipa il 6-1 del primo parziale. La ceca, penalizzata da un problema al piede, abbrevia gli scambi, ma Paolini non si distrae e s’invola sul 3-0 con due break di vantaggio. L’intervento del medico non modifica l’andamento di una sfida ormai segnata, che la testa di serie numero sette sigilla definitivamente all’ottavo gioco.

Nel confronto tra giocatrici provenienti dalle qualificazioni la francese Varvara Gracheva esce prepotentemente alla distanza e rimonta 2-6 6-1 6-1,in un’ora e cinquantasette minuti, la tedesca Ella Seidel, numero 125 WTA. In chiusura di giornata la russa Veronika Kudermetova regola 6-4 6-3, in un’ora e trentasette minuti, la polacca Magda Linette, testa di serie numero 31.