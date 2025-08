WTA Cincinnati 2025, Cocciaretto eliminata al primo turno delle qualificazioni

Si ferma subito il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel primo turno delle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati. Una brutta sconfitta per la tennista marchigiana, testa di serie numero quattro, che si è arresa all’australiana Priscilla Horn, numero 129 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco.

Purtroppo l’azzurra paga la bassissima percentuale nella conversione delle palle break (solo una sulle sette avute a disposizione). Cocciaretto ha poi chiuso con quattro doppi falli 68,6% di punti vinti con la prima, numeri abbastanza simili a quelli della sua avversaria (69.8%), che ha tenuto percentuali migliori con la seconda (59% contro il 52%).

La partita si è messa subito male per Cocciaretto, che ha perso a zero il servizio proprio in apertura. Nel sesto game è arrivata la reazione dell’azzurra, che alla quarta occasione ha trovato il controbreak. Purtroppo nel game successivo Cocciaretto ha perso nuovamente la battuta, con Horn che è tornata avanti sul 4-3. Nell’ottavo game l’azzurra ha mancato due palle dell’immediato nuovo controbreak e alla fine Horn ha chiuso sul 6-4 il primo set.

Nel secondo set si segue all’inizio i turni di servizio. Cocciaretto riesce ad annullare due palle break nel quinto gioco, ma nel settimo si trova ad affrontarne un’altra e questa volta Horn riesce a togliere la battuta all’italiana. La tennista australiana non concede più nulla all’avversaria e si prende anche questo set per 6-4.