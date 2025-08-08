Tennis
WTA Cincinnati 2025, avanzano Vondrousova e Stearns. Esce Venus Williams
La giornata inaugurale del torneo WTA di Cincinnati propone i match valevoli per il primo turno della parte alta del tabellone. Esordio vincente per la giocatrice ceca Marketa Vondrousova e per l’americana Peyton Stearns. Si ferma subito la corsa di Venus Williams.
L’australiana Maya Joint, numero 45 WTA, travolge 6-2 6-3, in un’ora e diciassette minuti, la belga Greet Minnen. Firma la prima sorpresa di giornata Sorana Cirstea. La tennista romena elimina 6-1 4-6 6-3, in due ore e ventuno minuti, la croata Donna Vekic, numero 53 del ranking WTA.
La russa Anastasia Potapova doma 6-4 6-4, in un’ora e quarantadue minuti, la qualificata tedesca Laura Siegemund. La ceca Marketa Vondrousova, numero 63 WTA, piega 6-3 6-1, in un’ora e dieci minuti, la romena Jaqueline Cristian. La messicana Renata Zarazua rimonta 3-6 6-4 6-2, in due ore e trentaquattro minuti, la kazaka Yulia Putintseva. Peyton Stearns batte 6-4 6-3, in un’ora e ventisette minuti, la cinese Yafan Wang.
La qualificata giapponese Aoi Ito regola 6-2 7-6(6), in un’ora e quarantasette minuti, la romena Elena Gabriela Ruse. Si ferma subito la corsa di Venus Williams. La spagnola Jessica Bouzas Maneiro supera 6-4 6-4, in un’ora e ventotto minuti, la ex numero uno del mondo. La tedesca Eva Lys prevale 6-2 4-6 7-5, in un’ora e cinquantotto minuti, sulla wild card americana Bernarda Pera.
La serba Olga Danilovic batte 6-0 7-5, in un’ora e trentasei minuti, la britannica Katie Boulter. La veterana tedesca Tatjana Maria domina 6-2 6-3, in un’ora e ventinove minuti, la qualificata statunitense Whitney Osuigwe. Nel derby tra giocatrici americane la qualificata Clervie Ngounoue doma 6-1 4-6 6-1, in un’ora e cinquantacinque minuti, la connazionale Hailey Baptiste.