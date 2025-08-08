World Games 2025: tutti i podi di venerdì 8 agosto. Italia grande protagonista nel salvamento

Si è appena conclusa la seconda giornata ufficiale dei World Games 2025, in cui sono andate in scena le prime finali della manifestazione. Nel complesso sono stati assegnati 23 titoli in 8 sport diversi, con l’Italia che ha recitato un ruolo da protagonista soprattutto grazie alle dieci medaglie totalizzate nel salvamento e ad altri due piazzamenti da top3 raccolti tra karate e orientamento. Di seguito il riepilogo di tutti i podi di venerdì 8 agosto ai Giochi Mondiali di Chengdu.

WORLD GAMES 2025, TUTTI I PODI DI VENERDÌ 8 AGOSTO

GINNASTICA ACROBATICA

Gara a coppie donne

1) Belgio

2) Ucraina

3) Portogallo

Gara mista a coppie

1) Ucraina

2) Portogallo

3) Israele

TIRO CON L’ARCO

Mixed Team Compound

1) Danimarca

2) Messico

3) Stati Uniti

DANZA SPORTIVA

Latino

1) Germania

2) Francia

3) Spagna

KARATE

Kumite -60 kg uomini

1) Eray Samdan (Turchia)

2) Hiromu Hashimoto (Giappone)

3) Christos Xenos (Grecia)

Kumite -67 kg uomini

1) Said Oubaya (Marocco)

2) Yugo Kozaki (Giappone)

3) Abdel Rahman Almasatfa (Giordania)

Kata uomini

1) Kakeru Nishiyama (Giappone)

2) Ariel Torres Gutierrez (Stati Uniti)

3) Alessio Ghinami (Italia)

Kumite -50 kg donne

1) Sara Bahmanyar (Iran)

2) Moldir Zhanbyrbay (Kazakistan)

3) Ema Sgardelli (Croazia)

Kumite -55 kg donne

1) Mia Bitsch (Germania)

2) Anzhelika Terliuga (Ucraina)

3) Valentina Toro Meneses (Cile)

Kata donne

1) Lau Mo (Hong Kong)

2) Maho Ono (Giappone)

3) Paola Garcia Lozano (Spagna)

SALVAMENTO

100 metri trasporto manichino con pinne uomini

1) Tom Durager (Francia)

2) Davide Cremonini (Italia)

3) Fergus Eadie (Nuova Zelanda)

100 metri percorso misto uomini

1) Kacper Majchrzak (Polonia)

2) Simone Locchi (Italia)

3) Francesco Ippolito (Italia)

200 metri Super Lifesaver uomini

1) Francesco Ippolito (Italia)

2) Fabio Pezzotti (Italia)

3) Felix Hofmann (Germania)

Staffetta 4×50 Pool Life Saver uomini

1) Italia

2) Germania

3) Francia

100 metri trasporto manichino con pinne donne

1) Lucrezia Fabretti (Italia)

2) Lena Oppermann (Germania)

3) Antia Garcia Silva (Spagna)

100 metri percorso misto donne

1) Nina Holt (Germania)

2) Lena Oppermann (Germania)

3) Helene Giovanelli (Italia)

200 metri Super Lifesaver donne

1) Lucrezia Fabretti (Italia)

2) Alica Gebhardt (Germania)

3) Camille Julien (Francia)

Staffetta 4×50 Pool Life Saver uomini

1) Germania

2) Italia

3) Australia

ORIENTAMENTO

Media distanza uomini

1) Riccardo Rancan (Svizzera)

2) Francesco Mariani (Italia)

3) Vegard Westergard (Canada)

Media distanza donne

1) Simona Aebersold (Svizzera)

2) Tereza Smelikova (Slovacchia)

3) Alva Sonesson (Svezia)

TRAMPOLINO ELASTICO

Sincro uomini

1) Portogallo

2) Paesi Bassi

3) Germania

WUSHU

Nanquan Nangun uomini

1) Shhin Banitalebi (Iran)

2) Mohammad Adi Roslan (Brunei)

3) Liu Chang Min (Taiwan)

Tijiquan Taijijian donne

1) Lu Zhuoling (Cina)

2) Zeanne Law (Singapore)

3) Sy Xuan Chin (Malesia)