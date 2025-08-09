World Games 2025: tutti i podi di sabato 9 agosto. L’Italia brilla nel salvamento

Oggi sabato 9 agosto è andata in scena la terza giornata dei World Games 2025, competizione multisportiva riservata a quelle discipline che non godono della ribalta olimpica. Lo spettacolo non è mancato a Chengdu (Cina), dove l’Italia ha avuto modo di mettersi in mostra e si è tolta parecchie soddisfazioni, soprattutto nel salvamento. Di seguito il riepilogo di tutti i podi di sabato 9 agosto ai World Games

WORLD GAMES 2025, TUTTI I PODI DI SABATO 9 AGOSTO

GINNASTICA ACROBATICA

Gruppo femminile

1) Cina

2) USA

3) Israele

Coppia maschile

1) Spagna

2) Azerbaijan

3) Portogallo

TIRO CON L’ARCO

Compound femminile

1) Andrea Maya Becerra Arizaga (Messico)

2) Lisell Jaatma (Estonia)

3) Meeri-Marita Paas (Estonia)

Compound maschile

1) Mike Schloesser (Paesi Bassi)

2) Curtis Lee Broadnax (USA)

3) Rishabh Yadav (India)

CANOA MARATHON

K1 femminile short distance

1) Melina Andersson (Svezia)

2) Vanda Kiszli (Ungheria)

3) Susanna Cicali (Italia)

K1 maschile short distance

1) Mads Brandt Pedersen (Danimarca)

2) Hamish Lovemore (Sudafrica)

3) José Ramalho (Portogallo)

DANZA SPORTIVA

Quickstep

1) Glukhov/Glazunova (Moldavia)

2) Cojoc/Matei (Romania)

3) Mycka/Freiberga (Polonia)

DRAGON BOAT

Open 8-seater 2000 metri inseguimento

1) Indonesia

2) Cina

3) Spagna

KARATE

Kumite 61 kg femminile

1) Li Gong (Cina)

2) Sarara Shimada (Giappone)

3) Noursin Ali (Egitto)

Kumite 75 kg maschile

1) Enzo Berthon (Francia)

2) Yusei Sakiyama (Giappone)

3) Abdalla Abdelaziz (Egitto)

Kumite 68 kg femminile

1) Elena Quirici (Svizzera)

2) Iryna Zaretska (Azerbaijan)

3) Tsubasa Kama (Giappone)

Kumite 84 kg maschile

1) Mohammad Aljafari (Giordania)

2) Ivan Kvesic (Croazia)

3) Rikito Shimada (Giappone)

Kumite +68 kg femminile

1) Johanna Kneer (Germania)

2) Maria Torres Garcia (Spagna)

3) Clio Ferracuti (Italia)

Kumite +84 kg maschile

1) Ryzvan Talibov (Ucraina)

2) Andjelo Kvesic (Croazia)

3) Saleh Abazari (Iran)

SALVAMENTO

Manichino 50 metri femminile

1) Nina Holt (Germania)

2) Lena Oppermann (Germania)

3) Magali Rousseau (Francia)

Manichino 50 metri maschile

1) Fergus Eadie (Australia)

2) Kacper Majchrzak (Polonia)

3) Francesco Ippolito (Italia)

Manichino 4×25 femminile

1) Germania

2) Francia

3) Italia

Manichino 4×25 maschile

1) Italia

2) Polonia

3) Australia

Manichino 100 metri femminile con pinne

1) Zoe Crawford (Australia)

2) Undine Lauerwald (Germania)

3) Madison Kidd (Australia)

Manichino 100 metri maschile con pinne

1) Davide Cremonini (Italia)

2) Mathieu Perrillon (Francia)

3) Fabio Pezzotti (Italia)

4×50 misti femminile

1) Germania

2) Italia

3) Spagna

4×50 misti maschile

1) Francia

2) Italia

3) Germania

TRAMPOLINO ELASTICO

Double Mini-Trampolino maschile

1) Brent Deklerck (Belgio)

2) Omo Aikeremiokha (Gran Bretagna)

3) Gavin Dodd (Canada)

Tumbling femminile

1) Megan Kealy (Gran Bretagna)

2) Candy Briere-Vetillard (Francia)

3) Alexandra Efraimoglou (Grecia)

TIRO ALLA FUNE

640 kg maschile

1) Gran Bretagna

2) Svizzera

3) Germania

WUSHU

Changquan-Daoshu-Gunhu maschile

1) Jiushang Gao (Cina)

2) Seraf Naro Siregar (Indonesia)

3) Jowen Lim (Singapore)

Changquan-Jiashu-Qiandshu femminile

1) Hui Yu Lydia Sham (Hong Kond)

2) Pui Yee Pang (Malesia)

3) Winnie Cai (Canada)

Nanquan-Nandao femminile

1) Cheong Min Tan (Malesia)

2) Tasya Ayu Pispa Dewi (Indonesia)

3) Tran Phuong Nhi Dang (Vietnam)

Taijiiquan-Taijiijian maschile

1) Tomohiro Araya (Giappone)

2) Chung Hei Yeung (Hong Kong)

3) Yu Xuan Tay (Singapore)