World Games 2025: tutti i podi di sabato 16 agosto. Sei medaglie per l’Italia, Simone Barbieri oro nell’arco
Sabato 16 agosto, nel corso dell’undicesima giornata dei World Games 2025, sono stati assegnati a Chengdu, in Cina, altri 19 titoli, così distribuiti: 4 nel powerlifting, 2 nelle bocce, nell’arrampicata sportiva, nell’aerobica, nella canoa polo, nell’inline freestyle e nel tiro con l’arco, ed 1 nel flying disc, nei droni e nel cheerleading.
L’Italia ha conquistato quest’oggi ben sei medaglie: un oro, quattro argenti ed un bronzo. Il titolo è quello conquistato da Simone Barbieri nell’arco nudo maschile del tiro di campagna. Piazze d’onore per Andrea Chiapello nelle bocce, per Cinzia Noziglia nell’arco, per il trio dell’aerobica e per la selezione della canoa polo maschile. Gradino più basso del podio per Alessandra Cernigliaro nel powerlifting.
Le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali non vengono conteggiate nel medagliere generale della manifestazione.
WORLD GAMES 2025 – TUTTI I PODI DI SABATO 16 AGOSTO
Inline freestyle – Speed slalom femminile
1) LIU Chiao-Hsi – Cina Taipei
2) ZHU Siyi – Cina
3) WEN Jingjing – Cina
Bocce – Pétanque tiro di precisione maschile
1) GBETABLE Marcel – Benin
2) CHIAPELLO Andrea – Italia
3) KHAMDEE Ratchata – Thailandia
Bocce – Pétanque tiro di precisione femminile
1) BEJI EP MATTOUSSI Mouna – Tunisia
2) YAN Linlin – Cina
3) FUEANGSANIT Nantawan – Thailandia
Arrampicata sportiva – Speed staffetta maschile
1) CHU Shou Hong / LONG Jian Guo – Cina
2) HOM Michael Glenn / SCHLECHT Logan James – Stati Uniti
3) HAMMER Zachary James / WATSON Samuel Ryan – Stati Uniti
Arrampicata sportiva – Speed staffetta femminile
1) DENG Li Juan / ZHOU Ya Fei – Cina
2) QIN Yu Mei 7 ZHANG Shao Qin – Cina
3) JEONG Jimin / SUNG Hanareum – Corea del Sud
Inline freestyle – Speed slalom maschile
1) ZHANG Hao – Cina
2) FU Yu – Cina
3) LESANI Reza – Iran
Powerlifting – Pesi leggeri equipped maschili
1) SATAKE Yusuke – Giappone
2) HSIEH Tsung-Ting – Cina Taipei
3) EL BELGHITI Hassan – Francia
Powerlifting – Pesi leggeri equipped femminili
1) KULA Zuzanna – Polonia
2) BILA Tetiana – Ucraina
3) DEREVIANKO Anastasiia – Ucraina
Tiro di campagna – Arco nudo femminile
1) BAUMERT Alicia – Francia
2) NOZIGLIA Cinzia – Italia
3) GIRARD Fawn – Stati Uniti
Tiro di campagna – Arco nudo maschile
1) BARBIERI Simone ITA – Italia
2) FAIRWEATHER Simon John AUS – Australia
3) VERA Cesar ESP – Spagna
Powerlifting – Pesi medi equipped maschili
1) CHIANG Kai-Chieh – Cina Taipei
2) KOLOMIIETS Vitalii – Ucraina
3) BARANNIK Mykola – Ucraina
Powerlifting – Pesi medi equipped femminili
1) LACHAPELLE Taylor Lynn – Stati Uniti
2) SOLOVIOVA Larysa – Ucraina
3) CERNIGLIARO Alessandra – Italia
Flying Disc – Ultimate a squadre miste
1) STATI UNITI
2) CANADA
3) FRANCIA
Cheerleading – Pom a coppie open
1) MARTIN Sydney / HOEFT Allison – Stati Uniti
2) GARCIA Jennifer / VELEZ Fabiana – Ecuador
3) MYERSCOUGH Shayla / GROWDON Emily – Australia
Aerobica – Danza a squadre miste
1) UNGHERIA
2) COREA DEL SUD
3) CINA
Canoa polo femminile
1) GERMANIA
2) NUOVA ZEANDA
3) PAESI BASSI
Aerobica – Trio misto
1) CINA
2) ITALIA
3) BULGARIA
Canoa polo maschile
1) GERMANIA
2) ITALIA
3) GRAN BRETAGNA
Droni – Corsa open
1) HASHIMOTO Yuki – Giappone
2) KWAN Chun Yan – Hong Kong Cina
3) KIM Minjae – Corea del Sud
* = Le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali non vengono conteggiate nel medagliere generale della manifestazione.