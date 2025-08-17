World Games
World Games 2025: tutti i podi di domenica 17 agosto. Un argento per l’Italia con Valerio Degli Agostini nell’inline freestyle
Domenica 17 agosto, nel corso della giornata di chiusura dei World Games 2025, sono stati assegnati a Chengdu, in Cina, gli ultimi 20 titoli, così distribuiti: 4 nel powerlifting, 3 nel racquetball e nella motonautica, 2 nelle bocce, nell’inline freestyle e nella break dance, ed 1 nel duathlon, nel softball, nel beach korfball e nel flag football.
L’Italia ha conquistato quest’oggi una medaglia d’argento grazie a Valerio Degli Agostini, secondo nel classic slalom maschile dell’inline freestyle. L’Italia chiude così al quarto posto nel medagliere generale, con 13 ori, 25 argenti e 19 bronzi, per un totale di 57 podi, al secondo posto per numero totale di medaglie conquistate.
Le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali non vengono conteggiate nel medagliere generale della manifestazione.
Duathlon – Staffetta mista
1) VARO ZUBIRI Maria / MARTIN MORALES Javier – Spagna
2) KOOTSTRA Aline / van WERSCH Valentin – Paesi Bassi
3) DUPONT Jeanne / DELY Arnaud – Belgio
Powerlifting – Pesi massimi equipped maschili
1) MUSIIENKO Kostiantyn – Ucraina
2) RYSIEV Volodymyr – Ucraina
3) BELL Ian – Stati Uniti
Powerlifting – Pesi massimi equipped femminili
1) ELVERUM Marte – Norvegia
2) Mc CARTHY Kelsey Elizabeth – Stati Uniti
3) VILMAR Matilda – Svezia
Inline freestyle – Classic slalom maschile
1) ZHANG Hao – Cina
2) DEGLI AGOSTINI Valerio – Italia
3) WANG Yuxuan – Cina
Racquetball – Singolare femminile – Finale l’oro
1) VARGAS PARADA Maria Jose – Argentina
2) LONGORIA LOPEZ Paola Michell – Messico
3) MARTINEZ GONZALEZ Ana Gabriela – Guatemala
Bocce – Pétanque – Coppie miste
1) BOUGRIBA Mohamed Khaled / BEJI EP MATTOUSSI Mouna – Tunisia
2) KHAMDEE Ratchata / FUEANGSANIT Nantawan – Thailandia
3) DESPORT Lucas / POINSOT Sandrine – Francia
Racquetball – Singolare maschile
1) MOSCOSO ORTIZ Conrrado Kevin – Bolivia
2) GARCIA QUISPE Diego – Argentina
3) PORTILLO TORRES Eduardo – Messico
Inline freestyle – Classic slalom femminile
1) ZHU Siyi CHN – Cina
2) LIU Jiaxin CHN – Cina
3) ORIA ALBELDA Laura ESP – Spagna
Motonautica – Motosurf Nations Cup a coppie miste
1) MATOUSKOVA Eliska / ZAHORSKY Lukas – Cechia
2) JANORA Rozalia / JANORA Arkadiusz – Polonia
3) ZUBOROVA Sara / SKAMLA Marek – Slovacchia
Racquetball – Doppio misto
1) BREDENBECK Jacob / ROS Naomi – Stati Uniti
2) GARCIA QUISPE Diego / VARGAS PARADA Maria Josè – Argentina
3) IWAASA Coby Evan / LAMBERT Frederique – Canada
Bocce – Volo tiro progressivo femminile
1) WANG Chenyi – Cina
2) OZTURK Inci – Turchia
3) KOSIR Jacqueline – Slovenia
Motonautica – Motosurf maschile
1) ZAHORSKY Lukas – Cechia
2) ZHANG Maozhu – Cina
3) FENG Zhanghao – Cina
Powerlifting – Pesi supermassimi equipped maschili
1) YANG Sen – Cina Taipei
2) MARTIN Jared Kennedy – Stati Uniti
3) BYCHKOV Oleksii – Ucraina
Powerlifting – Pesi supermassimi equipped femminili
1) STINN Rhaea Danielle – Canada
2) RUSANENKO Daria – Ucraina
3) KREBS Mary Jane – Stati Uniti
Flag football femminile
1) MESSICO
2) STATI UNITI
3) CANADA
Motonautica – Motosurf femminile
1) MATOUSKOVA Eliska – Cechia
2) GAO Jiayin – Cina
3) STRCULOVA Emma – Slovacchia
Beach korfball misto
1) CINA TAIPEI
2) PAESI BASSI
3) BELGIO
Break dance – B-Girls
1) ROYAL – Cina
2) 671 – Cina
3) NICKA – Lituania
Break dance – B-Boys
1) LITHE-ING -Cina
2) ISSIN – Giappone
3) SHIGEKIX – Giappone
Softball femminile
1) STATI UNITI
2) CINA TAIPEI
3) GIAPPONE
