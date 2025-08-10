World Games 2025: tutti i podi di domenica 10 agosto. Italia in evidenza nell’apnea paralimpica e nel wakeboard

Oggi domenica 10 agosto è andata in scena la terza giornata dei World Games 2025, competizione multisportiva riservata a quelle discipline che non godono della ribalta olimpica. Lo spettacolo non è mancato a Chengdu (Cina), dove l’Italia ha cercato di mettersi in mostra nelle varie prove che si sono susseguite. Di seguito il riepilogo di tutti i podi di domenica 10 agosto ai World Games:

WORLD GAMES 2025, TUTTI I PODI DI DOMENICA 10 AGOSTO

GINNASTICA ACROBATICA

Gruppi acrobatici maschili

1. Israele

2. Ucraina

3. Gran Bretagna

GINNASTICA TRAMPOLINO

Trampolino elastico uomini

1. Kaden Brown (USA)

2. Tofig Aliyev (Azerbaijan)

3. Fred Teague (Gran Bretagna)

Doppio mini-trampolino femminile

1. Diana Gago (Portogallo)

2. Grace Harder (USA)

3. Melania Rodriguez (Spagna)

Trampolino sincronizzato donne

1. Cina

2. Giappone

3. Canada

CANOA MARATHON

K1 donne long distance

1. Melina Andersson (Svezia)

2. Vanda Kiszli (Ungheria)

3. Pernille Hostrup (Danimarca)

DISC GOLF

Doppio misto

1. Marissa Gannon/Gannon Buhr (USA)

2. Evelina Salonen/Nestori Tuhkanen (Finlandia)

3. Elizabete Perksena/Rainers Balodis (Lettonia)

DRAGON BOAT

Open-8-seater 200m

1. Indonesia

2. Thailandia

3. Cina Taipei

Open-8-seater 500 metri

1. Ucraina

2. Indonesia

3. Thailandia

10-seater 200m

1. Thailandia

2. Cina

3. Ucraina

10-seater 500m

1. Indonesia

2. Ucraina

3. Thailandia

10-seater 2000m Pursuit Race

1. Ucraina

2. Indonesia

3. Spagna

NUOTO PINNATO

100 metri uomini bi-pinne

1. Szymon Antoni Kropidlowski (Polonia)

2. Szebasztian Szabo Gyoergyei (Ungheria)

3. Alksei Fedkin (Ain)

100 metri uomini superficie

1. Max Poschart (Germania)

2. Justus Moerstedt (Germania)

3. Tarek Hassan Elsayed (Egitto)

400 metri uomini superficie

1. Nandor Kiss (Ungheria)

2. Oleksii Zakharov (Ucraina)

3. Istvan Alex Mozsar (Ungheria)

50 metri donne apnea

1. Diana Sliseva (Ain)

2. Seo Uijin (Corea del Sud)

3. Yoon Miri (Corea del Sud)

50 metri donne bi-pinne

1. Petra Senanszky (Ungheria)

2. Huang Mei Chen (Cina Taipei)

3. Valeriia Andreeva (Ain)

200 metri donne superficie

1. Sofiia Hrechko (Ucraina)

2. Lilla Greta Blaszak (Ungheria)

3. Ekaterina Mikhaylushkina (Ain)

4×100 donne superficie

1. Cina

2. Colombia

3. Ucraina

APNEA

Gara maschile senza pinne

1. Mateuz Jan Malina (Polonia)

2. Rolando Salgado Martinez (Cuba)

3. Vanja Peles (Croazia)

Gara maschile senza pinne (FFS1-FFS2) paralimpica

1. Long Dengxi (Cina)

2. Alexandre Boscari (Francia)

3. Casper Marti-Beckmann (Danimarca)

Gara maschile senza pinne (FFS3-FFS4) paralimpica

1. Alessandro Cianfoni (Italia)

2. Alexander Kusakin (Ain)

3. Fabrizio Pagani (Italia)

Gara femminile senza pinne (FFS1-FFS2) paralimpica

1. Huang Shiyu (Cina)

2. Marta Pozzi (Italia)

3. Maria Carolina Rodriguez Angarita (Colombia)

JU-JITSU

-62 kg uomini

1. Bohdan Mochulskyi (Ucraina)

2. Ecco van der Veer (Paesi Bassi)

3. Aslan Kanatbek (Kazakistan)

-69 kg uomini

1. Abu-bakir Zhanibek (Kazakistan)

2. Farid Ben Ali (Francia)

3. Erasmo Pagano (Italia)

-77 kg uomini

1. Lucas Andersen (Danimarca)

2. Nursultan Duisenkulov (Kazakistan)

3. Boy Vogelzang (Paesi Bassi)

-52 kg donne ne-waza

1. Im Eon Ju (Corea del Sud)

2. Jenna Napolis (Filippine)

3. Pnina Aronov (Israele)

-57 kg donne ne-waza

1. Astrid Scholin (Svezia)

2. Felicia Marceau (Canada)

3. Alexa Toth (Ungheria)

-63 kg donne ne-waza

1. Sung Ki Ra (Corea del Sud)

2. Meshi Rosenfeld (Israele)

3. Stephanie Faure (Francia)

Doppio misto Team Open

1. Latita Yuennan/Warawut Saengesriruang (Thailandia)

2. Gernot Riegl/Johannes Horak (Austria)

3. Salah Ben Brahim/Elisa Marcantoni (Italia)

MUAITHAI

-57 kg uomini

1. Dmytro Shelsko (Ucraina)

2. Ruach Hashem Bichayanu Gordon (Israele)

3. Daren Louis Jose Rolland (Francia)

-71 kg uomini

1. Konstantin Shakhtarin (Ain)

2. Gianluca Giorgio Franzosi (Italia)

3. Norbert Attila (Ungheria)

-86 kg uomini

1. Artiom Livadori (Moldova)

2. Aaron L. Ortiz (USA)

3. Zhang Chengcheng (Cina)

-48 kg donne

1. Liu Xiaohui (Cina)

2. Miss Kullanat Aonok (Thailandia)

3. Oumaima Belouarrat (Marocco)

-54 kg donne

1. Laura Fernanda Burgos Lopez (Messico)

2. Martyna Kierczynska (Polonia)

3. Monika Chochlikova (Slovacchia)

-60 kg donne

1. Han Xin (Cina)

2. Kubra Kocakus (Turchia)

3. Kaewrudee Kamtakrapoom (Thailandia)

ORIENTAMENTO

Gara sprint maschile

1. Yannick Michiels (Belgio)

2. Tomas Krivda (Cechia)

3. Zoltan Bujdoso (Ungheria)

Gara sprint femminile

1. Simona Aebersold (Svizzera)

2. Natalia Gemperle (Svizzera)

3. Maria Prieto Del Campo (Spagna)

TIRO CON LA FUNE

Gara femminile 500 kg

1. Cina Taipei

2. Svizzera

3. Svezia

WATERSKI & WAKEBOARD

Cable Wakeboard maschile

1. Loic Deschaux (Francia)

2. Max Milde (Germania)

3. Florian Weiherer (Germania)

Wake Surf Skim maschile

1. Jett Lambert (USA)

2. Zhuang Tiancai (Cina)

3. Cheng Chun Hin Harry (Hong Kong)

Wakeboard Freestule maschile

1. Noah Bollard (Australia)

2. Shota Tezuka (Giappone)

3. Kim Yunseo (Corea del Sud)

Cable Wakeboard femminile

1. Julia Rick (Germania)

2. Vanessa Tittarelli (Italia)

3. Sanne Meijer (Paesi Bassi)

Wake Surf Skim femminile

1. Bailey Rush (Paesi Bassi)

2. Sonya Sokolova (Ucraina)

3. Moon Joohee (Corea del Sud)

Wakeboard Freestyle femminile

1. Xu Lu (Cina)

2. Alice Virag (Italia)

3. Eugenia De Armas (Argentina)